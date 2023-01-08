Грант сделал покер в игре с «Адмиралом». Игрок «Барыса» – 1-й защитник с 4 шайбами за матч КХЛ

Теги КХЛ Барыс Алекс Грант Адмирал Хоккей

Защитник «Барыса» Алекс Грант сделал покер в матче с «Адмиралом» (4:1, третий период).

33-летний канадец забросил четыре шайбы подряд (первую – в равных составах, следующие три – в большинстве).

Он стал первым игроком обороны в истории лиги, сделавшим покер. 

Грант начал текущий сезон в СКА, а в «Барыс» перешел в ноябре в результате обмена на денежную компенсацию. 

В этом матче защитник забросил больше шайб, чем ранее в сезоне в целом. У него стало 16 (7+9) очков в 30 играх. 

10 комментариев

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Rinat Khudayberdin
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Привет Ротенбергу и Баширову)
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Andy
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Ответ eclipse590
Легенда. Привет Ротенбергу))
Привет со дна турнирной таблицы))
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Andy
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Вратаря словно нет в воротах.
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Ирина Черенева
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Поздравляем, Алекс!!! Это было круто!
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крок 58
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Ещё период! Давай две ещё
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Bartez1986
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Йозе не разглядел талант в этом парне...Ну ничего, и у гениев бывают ошибки
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Aiteke59
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Мои поздравления Алекс!!! Не останавливайся на достигнутом.
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крок 58
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Это реально сильно! Покер для заща!!
Барыс в истории...
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Жанат Житиков
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С почином Алекс,красава💐💐💐
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eclipse590
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Легенда. Привет Ротенбергу))
+8
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