Грант сделал покер в игре с «Адмиралом». Игрок «Барыса» – 1-й защитник с 4 шайбами за матч КХЛ

Защитник « » сделал покер в матче с « » (4:1, третий период).

33-летний канадец забросил четыре шайбы подряд (первую – в равных составах, следующие три – в большинстве).

Он стал первым игроком обороны в истории лиги, сделавшим покер.

Грант начал текущий сезон в СКА, а в «Барыс» перешел в ноябре в результате обмена на денежную компенсацию.

В этом матче защитник забросил больше шайб, чем ранее в сезоне в целом. У него стало 16 (7+9) очков в 30 играх.