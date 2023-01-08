Грант сделал покер в игре с «Адмиралом». Игрок «Барыса» – 1-й защитник с 4 шайбами за матч КХЛ
Защитник «Барыса» Алекс Грант сделал покер в матче с «Адмиралом» (4:1, третий период).
33-летний канадец забросил четыре шайбы подряд (первую – в равных составах, следующие три – в большинстве).
Он стал первым игроком обороны в истории лиги, сделавшим покер.
Грант начал текущий сезон в СКА, а в «Барыс» перешел в ноябре в результате обмена на денежную компенсацию.
В этом матче защитник забросил больше шайб, чем ранее в сезоне в целом. У него стало 16 (7+9) очков в 30 играх.
Барыс в истории...