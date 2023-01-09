Юрий Бабенко: «Сибирь» забила больше всех в КХЛ, играя в меньшинстве. «Ак Барсу» нельзя попадаться на контратаках»

Тренер « » высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 9 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.

– За счет чего «Ак Барс» может взять реванш у «Сибири»?

– За счет реализации моментов, нужно воспользоваться своими шансами. Огромное значение сегодня будут иметь бригады неравных составов.

Надо не только реализовывать большинство, но и держать в уме тот факт, что «Сибирь» забила больше всех в лиге, играя в меньшинстве. Нельзя попадаться на контратаках соперника.

– Фактор поддержки своих трибун в Новосибирске играет свою роль?

– Фактор болельщиков играет свою роль для команды-хозяина, но в то же время для соперника одно удовольствие играть при классной атмосфере на арене. Здорово, когда болельщики ходят на матчи, но на концентрацию нашей команды это никак не должно влиять.

– Сейчас тренерский штаб уже сформировал оптимальные сочетания в звеньях?

– Крайне редко происходят перестановки в звеньях, а если они случаются, то это вполне нормальный процесс. Если нам все нравится, то мы ничего не трогаем. Чем стабильнее мы будем играть – тем лучше для ребят, – сказал .