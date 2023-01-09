Хованов о предсезонке со Знарком: «Было по две тренировки на льду и в зале. Нагрузка с каждым днем только добавлялась»

поделился впечатлениями от предсезонки под руководством Олега Знарка.

В октябре « » отправил форварда в «Нефтяник», покинул пост главного тренера казанцев в начале декабря.

– Игроки, которые поработали под руководством Знарка, не раз отмечали большие нагрузки на предсезонной подготовке. Ощутили ли их вы?

– Да, ощутил. У нас было две тренировки на льду, потом две в зале – и это за один день. Нагрузка с каждым днем только добавлялась. Но предсезонка в России – это такое понятие, что независимо от того, какой у тебя тренер, тебе всегда будет тяжело.

С Квартальновым проходил сборы, тоже приходилось непросто. Однако все терпят, понимают, для чего это нужно и работают от души. Весь этот фундамент, который был заложен летом, поможет в конце сезона, – сказал Хованов.