Козлов о 5:1 со СКА: «Мы сыграли четко в обороне, по точкам стояли грамотно. Ежов провел очередной феноменальный матч»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против СКА (5:1).
– Очень хороший матч. Полный стадион, за нас громко болели. Спасибо нашим фанатам. Мы ответили взаимностью, подарили много голов. Ребята – молодцы, запредельная мотивация, взяли два очка у лидера чемпионата. В такой ситуации, это очень важная победа.
– Какую задачу сегодня поставили по нейтрализации СКА?
– Был план – надежно и с концентрацией сыграть в обороне. Знали атакующий потенциал СКА. Мы сыграли четко в обороне, по точкам стояли грамотно. Илья Ежов провел очередной феноменальный матч.
– СКА играет очень жестко. Что вы говорили хоккеистам в перерыве, как настраивали их?
– Комментарии в этой ситуации излишни. Это хоккей, у них габаритные защитники, играют жестко. Отмечу наших молодых ребят, они выдержали удар.
– Почему такая большая разница в силовых приемах – 9:31?
– Это комплимент нашим нападающим, они не боятся идти под удар. Для меня уровень нападающего в том, что он видит удар соперника, но не отбросит шайбу, пойдет до конца. Это тенденция современного хоккея.
– Как оцените те моменты, когда ваши хоккеисты не попадали по воротам?
– Для меня важно, что моменты создаются. Много шансов было у Дроздова, он не все реализовал. Реализация придет, главное, что есть моменты.
– Коледов успел восстановиться или вышел героически?
– Он успел восстановиться. Но Паша сыграл так, что можно сказать – героически. Как и все защитники. Сегодня все пластались для победы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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