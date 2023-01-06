Козлов о 5:1 со СКА: «Мы сыграли четко в обороне, по точкам стояли грамотно. Ежов провел очередной феноменальный матч»

прокомментировал победу в матче против (5:1).

– Очень хороший матч. Полный стадион, за нас громко болели. Спасибо нашим фанатам. Мы ответили взаимностью, подарили много голов. Ребята – молодцы, запредельная мотивация, взяли два очка у лидера чемпионата. В такой ситуации, это очень важная победа.

– Какую задачу сегодня поставили по нейтрализации СКА?

– Был план – надежно и с концентрацией сыграть в обороне. Знали атакующий потенциал СКА. Мы сыграли четко в обороне, по точкам стояли грамотно. Илья Ежов провел очередной феноменальный матч.

– СКА играет очень жестко. Что вы говорили хоккеистам в перерыве, как настраивали их?

– Комментарии в этой ситуации излишни. Это хоккей, у них габаритные защитники, играют жестко. Отмечу наших молодых ребят, они выдержали удар.

– Почему такая большая разница в силовых приемах – 9:31?

– Это комплимент нашим нападающим, они не боятся идти под удар. Для меня уровень нападающего в том, что он видит удар соперника, но не отбросит шайбу, пойдет до конца. Это тенденция современного хоккея.

– Как оцените те моменты, когда ваши хоккеисты не попадали по воротам?

– Для меня важно, что моменты создаются. Много шансов было у Дроздова, он не все реализовал. Реализация придет, главное, что есть моменты.

– Коледов успел восстановиться или вышел героически?

– Он успел восстановиться. Но Паша сыграл так, что можно сказать – героически. Как и все защитники. Сегодня все пластались для победы, – сказал главный тренер « ».