«Только мертвые не ошибаются, верно?» Кузнецов об ошибке в овертайме матча с «Оттавой»
Евгений Кузнецов взял на себя ответственность за поражение «Вашингтона» от «Оттавы» (3:4 ОТ).
Ошибка россиянина привела к шайбе «Сенаторс» в овертайме. В этом матче форвард забросил одну из шайб «Кэпиталс».
«Там был момент ожидания, попытка избежать того, что хотел сделать этот парень. Но он там просто идеально попал клюшкой по шайбе.
Да, я допустил ошибку. Но только мертвые не ошибаются, верно? К сожалению, это произошло.
Я, конечно же, беру ответственность на себя», – сказал Кузнецов после игры.
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