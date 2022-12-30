«Только мертвые не ошибаются, верно?» Кузнецов об ошибке в овертайме матча с «Оттавой»

взял на себя ответственность за поражение « » от «Оттавы» (3:4 ОТ).

Ошибка россиянина привела к шайбе «Сенаторс» в овертайме. В этом матче форвард забросил одну из шайб «Кэпиталс».

«Там был момент ожидания, попытка избежать того, что хотел сделать этот парень. Но он там просто идеально попал клюшкой по шайбе.

Да, я допустил ошибку. Но только мертвые не ошибаются, верно? К сожалению, это произошло.

Я, конечно же, беру ответственность на себя», – сказал Кузнецов после игры.