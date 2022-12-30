«Только мертвые не ошибаются, верно?» Кузнецов об ошибке в овертайме матча с «Оттавой»

Теги Оттава Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов взял на себя ответственность за поражение «Вашингтона» от «Оттавы» (3:4 ОТ). 

Ошибка россиянина привела к шайбе «Сенаторс» в овертайме. В этом матче форвард забросил одну из шайб «Кэпиталс». 

«Там был момент ожидания, попытка избежать того, что хотел сделать этот парень. Но он там просто идеально попал клюшкой по шайбе.

Да, я допустил ошибку. Но только мертвые не ошибаются, верно? К сожалению, это произошло.

Я, конечно же, беру ответственность на себя», – сказал Кузнецов после игры. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Исаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По мне - Кюмпер тоже не сильно-то расстарался, чтобы отбить шайбу. Нужно всё-таки шустрее в рамке двигаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий