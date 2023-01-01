Кузнецов сделал три передачи в игре с «Монреалем». Форвард «Вашингтона» набирает очки 5 матчей подряд, у него 33 балла в 38 играх
Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в матче против «Монреаля».
Нападающий «Вашингтона» сделал три результативных передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (9:2).
В первом периоде россиянин поучаствовал в заброшенной шайбе Эрика Густафссона, во втором периоде – в голе Дилана Строума, в третьем – в шайбе Маркуса Юханссона.
Также в этом матче Кузнецов нанес один бросок по воротам, получил показатель полезности «плюс 2» и провел на льду 18:50 (5:02 – в большинстве).
30-летний форвард продлил свою результативную серию с набранными очками до пяти игр.
Кузнецов отметился 33 (6+27) баллами в 38 матчах нынешнего сезона.
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