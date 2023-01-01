Кузнецов сделал три передачи в игре с «Монреалем». Форвард «Вашингтона» набирает очки 5 матчей подряд, у него 33 балла в 38 играх

Теги Монреаль Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в матче против «Монреаля».

Нападающий «Вашингтона» сделал три результативных передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (9:2).

В первом периоде россиянин поучаствовал в заброшенной шайбе Эрика Густафссона, во втором периоде – в голе Дилана Строума, в третьем – в шайбе Маркуса Юханссона.

Также в этом матче Кузнецов нанес один бросок по воротам, получил показатель полезности «плюс 2» и провел на льду 18:50 (5:02 – в большинстве).

30-летний форвард продлил свою результативную серию с набранными очками до пяти игр.

Кузнецов отметился 33 (6+27) баллами в 38 матчах нынешнего сезона.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ольга
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Вадим Скорин
Ну и кто ему после такого матча вспомнит " Оттаву ", тому глаз вон.
Да дело не в Отаве,просто Кузя в этом сезоне играет как то всплесками.То превосходный матч покажет,то почти незаметен на площадке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Скорин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну и кто ему после такого матча вспомнит " Оттаву ", тому глаз вон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий