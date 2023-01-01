Кузнецов сделал три передачи в игре с «Монреалем». Форвард «Вашингтона» набирает очки 5 матчей подряд, у него 33 балла в 38 играх

оформил ассистентский хет-трик в матче против « ».

Нападающий « » сделал три результативных передачи в игре регулярного чемпионата с «Канадиенс» (9:2).

В первом периоде россиянин поучаствовал в заброшенной шайбе Эрика Густафссона, во втором периоде – в голе Дилана Строума, в третьем – в шайбе Маркуса Юханссона.

Также в этом матче Кузнецов нанес один бросок по воротам, получил показатель полезности «плюс 2» и провел на льду 18:50 (5:02 – в большинстве).

30-летний форвард продлил свою результативную серию с набранными очками до пяти игр.

Кузнецов отметился 33 (6+27) баллами в 38 матчах нынешнего сезона.