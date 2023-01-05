Гендиректор «Салавата»: «Не жалею, что не удалось подписать Найта и Буше. Путь, который мы выбрали, правильный, он дешевле и дает возможности для поиска»

Теги Авангард Салават Юлаев Спартак КХЛ Станислав Бочаров Корбан Найт Рид Буше Чемпионат.com Александр Пашин Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» не жалеет, что клубу не удалось подписать Корбана Найта и Рида Буше.

«Совершенно не жалею, что не удалось летом подписать Найта и Буше. Путь, который мы выбрали, он правильный. Он дешевле и дает нам возможности для поиска. Это ведь очень легко – подписать пару игроков за 100 миллионов. У нас сейчас много молодых парней, которые получили свой шанс и им воспользовались.

Были на карандаше и другие иностранцы, которые сейчас играют в других клубах. И сейчас мы понимаем, что нет никакого сожаления, что мы их не подписали.

У Бочарова в «Салавате» не получилось. Он умный игрок, но, возможно, команда была быстрее, чем он. Тренерский штаб смотрел разные варианты его использования, но мы понимали, что с таким контрактом он не может играть в четвертом звене.

С Александром Пашиным мы связь не держим, он с нами тоже. Права на него были обменяны в «Спартак», но мы в нормальных отношениях со «Спартаком». Так что можем и в аренду взять, если договоримся», – сказал Ринат Баширов.

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14 комментариев

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Алексей Тарлыков
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Возможности для поиска даёт, но Баширов что-то не пользуется. И Найта с Буше не подписывает и возможностями не пользуется
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Алексей Тарлыков
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Ответ Рамис Зарипов
Мы это все проходили, были и Найты и Буше в виде Умарков и Хартикайненов, но они не взяли КГ. Есть еще всякого рода негативная сторона этого вопроса, они потом рассказывают на всех ветках, что жить в России и играть в КХЛ это зашквар. Балашиха тратит огромные бабки а играем +/- примерно одинаково. Все это мы проходили !!!
Последние сезоны показывают, что Авангард эффективнее.
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Рамис Зарипов
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Ответ Rodgeras
Найт и Буше уверенно взяли КГ для Авангарда. А вы экспереминтируйте и репитируйте.
Попробуем, почему нет. Победы в этом престижнейшем мировым кубком нам не принесут какие-то баснословные призовые как в нхл или ЛЧ не пойдёт в зачёт коэффициентов для страны. Поэтому сейчас самое время для экспериментов в свои кадры!!!
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Ачиваков Марат
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Rodgeras
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Ответ Сергей Таран
А то одни Хартли хотели другие Буше с Найтом, ну ну 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Щас тебе зелёных сердец накидают пчелы зелёные!
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Rodgeras
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Ответ revol83
Найт и Буше не дают уверенность, что при них будет КГ. А вот то, что так много молодых игроков это безусловно большой плюс на годы вперёд.
Найт и Буше уверенно взяли КГ для Авангарда. А вы экспереминтируйте и репитируйте.
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Рамис Зарипов
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Ответ Rodgeras
А мы проходили, что Найт с Буше взяли КГ!!! Идите своей дорогой!
Мы ей и идём
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Rodgeras
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Ответ Рамис Зарипов
Мы это все проходили, были и Найты и Буше в виде Умарков и Хартикайненов, но они не взяли КГ. Есть еще всякого рода негативная сторона этого вопроса, они потом рассказывают на всех ветках, что жить в России и играть в КХЛ это зашквар. Балашиха тратит огромные бабки а играем +/- примерно одинаково. Все это мы проходили !!!
А мы проходили, что Найт с Буше взяли КГ!!! Идите своей дорогой!
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Rodgeras
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Вот злыдни зелёные!!!! На свято покусились!
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Токмаков Олег
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Ваш дешёвый путь не может взять уже 11лет кубок .
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Сергей Таран
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А то одни Хартли хотели другие Буше с Найтом, ну ну 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Сергей Таран
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Не подписали, так бы и сказал не хотели они в Уфу ехать, потому как в плей-офф Уфе светит первый раунд и отпуск, а для хороших игроков этого не надо !!!
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Рамис Зарипов
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Ответ revol83
Найт и Буше не дают уверенность, что при них будет КГ. А вот то, что так много молодых игроков это безусловно большой плюс на годы вперёд.
Мы это все проходили, были и Найты и Буше в виде Умарков и Хартикайненов, но они не взяли КГ. Есть еще всякого рода негативная сторона этого вопроса, они потом рассказывают на всех ветках, что жить в России и играть в КХЛ это зашквар. Балашиха тратит огромные бабки а играем +/- примерно одинаково. Все это мы проходили !!!
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revol83
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Найт и Буше не дают уверенность, что при них будет КГ. А вот то, что так много молодых игроков это безусловно большой плюс на годы вперёд.
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