Гендиректор «Салавата»: «Не жалею, что не удалось подписать Найта и Буше. Путь, который мы выбрали, правильный, он дешевле и дает возможности для поиска»

Гендиректор « » не жалеет, что клубу не удалось подписать и .

«Совершенно не жалею, что не удалось летом подписать Найта и Буше. Путь, который мы выбрали, он правильный. Он дешевле и дает нам возможности для поиска. Это ведь очень легко – подписать пару игроков за 100 миллионов. У нас сейчас много молодых парней, которые получили свой шанс и им воспользовались.

Были на карандаше и другие иностранцы, которые сейчас играют в других клубах. И сейчас мы понимаем, что нет никакого сожаления, что мы их не подписали.

У Бочарова в «Салавате» не получилось. Он умный игрок, но, возможно, команда была быстрее, чем он. Тренерский штаб смотрел разные варианты его использования, но мы понимали, что с таким контрактом он не может играть в четвертом звене.

С Александром Пашиным мы связь не держим, он с нами тоже. Права на него были обменяны в «Спартак», но мы в нормальных отношениях со « ». Так что можем и в аренду взять, если договоримся», – сказал Ринат Баширов.