«Салават» собрал 2,65 млн рублей на благотворительность благодаря «Мишкопаду»

Теги Салават Юлаев КХЛ деньги Здоровье Хоккей

«Салават» собрал 2,65 млн рублей на благотворительность.

26 декабря на матче уфимского клуба с «Автомобилистом» прошла благотворительная акция «Мишкопад».

Как сообщает «Бизнес Online», «Салават» собрал рекордные для себя 2,65 млн рублей.

Любой болельщик мог купить на арене игрушечного медведя за 500 или 1000 рублей, а после выбросить его на лед. Все собранные средства клуб Фонбет Чемпионата КХЛ направит на благотворительность.

Акция в Уфе проводится с 2014 года. В этот раз деньги собирали для 14-летней Гульназ Алтынбаевой и 2-летнего Богдана Дубровского. У Гульназ острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Богдану диагностировали целый спектр болезней ушей: двустороннюю микротию, атрезию слуховых проходов, кондуктивную тугоухость 3-й степени с обеих сторон и холестеатому в левом ухе.

«Салават» показал новогоднюю форму. Она сделана по мотивам рисунка 14-летней Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sibai
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодцы 🔥🔥🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий