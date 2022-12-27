«Салават» собрал 2,65 млн рублей на благотворительность благодаря «Мишкопаду»

«Салават» собрал 2,65 млн рублей на благотворительность.

26 декабря на матче уфимского клуба с «Автомобилистом» прошла благотворительная акция «Мишкопад».

Как сообщает «Бизнес Online», «Салават» собрал рекордные для себя 2,65 млн рублей.

Любой болельщик мог купить на арене игрушечного медведя за 500 или 1000 рублей, а после выбросить его на лед. Все собранные средства клуб Фонбет Чемпионата КХЛ направит на благотворительность.

Акция в Уфе проводится с 2014 года. В этот раз деньги собирали для 14-летней Гульназ Алтынбаевой и 2-летнего Богдана Дубровского. У Гульназ острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Богдану диагностировали целый спектр болезней ушей: двустороннюю микротию, атрезию слуховых проходов, кондуктивную тугоухость 3-й степени с обеих сторон и холестеатому в левом ухе.

«Салават» показал новогоднюю форму. Она сделана по мотивам рисунка 14-летней Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови