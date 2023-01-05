Валиуллин о Бурмистрове: «Авангард», «Спартак» и «Локомотив» интересовались им, но Саша захотел поехать именно в «Металлург»

Марат Валиуллин высказался касательно ухода Александра Бурмистрова из «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что игрок был выведен из состава клуба после конфликта с Олегом Знарком. 23 декабря «Ак Барс» расторг контракт с Бурмистровым.

– Да, мы его оштрафовали. Решение было принято в Новосибирске – мы его отправили домой. То, что ушел Знарок, – никак не влияло на то, оставлять его или нет. Мы сразу сказали, что оставлять его не будем.

Почему затянулась история с обменом? Мы искали варианты обмена, но у него был пункт о запрете на обмен, без его ведома мы никуда его обменять не могли.

Интересовались им « », « » и « », но сам Саша захотел поехать именно в « ». Была возможность получить Фисенко, но обмен не состоялся. В итоге мы решили расторгнуть контракт по обоюдному решению сторон.

Мы при этом пошли ему на встречу – открыли базу, разрешили тренироваться, тренеры расписали ему весь тренировочный процесс и он занимался индивидуально.

– Почему не захотели оставить его?

– Причины у нас были на это свои, но вы же понимаете, что просто так игрока с выезда домой не отправляют, – сказал генеральный менеджер « ».