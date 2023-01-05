Валиуллин о Бурмистрове: «Авангард», «Спартак» и «Локомотив» интересовались им, но Саша захотел поехать именно в «Металлург»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Локомотив Спартак Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Александр Бурмистров Михаил Фисенко Хоккей

Марат Валиуллин высказался касательно ухода Александра Бурмистрова из «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что игрок был выведен из состава клуба после конфликта с Олегом Знарком. 23 декабря «Ак Барс» расторг контракт с Бурмистровым.

– Да, мы его оштрафовали. Решение было принято в Новосибирске – мы его отправили домой. То, что ушел Знарок, – никак не влияло на то, оставлять его или нет. Мы сразу сказали, что оставлять его не будем. 

Почему затянулась история с обменом? Мы искали варианты обмена, но у него был пункт о запрете на обмен, без его ведома мы никуда его обменять не могли.

Интересовались им «Авангард», «Спартак» и «Локомотив», но сам Саша захотел поехать именно в «Металлург». Была возможность получить Фисенко, но обмен не состоялся. В итоге мы решили расторгнуть контракт по обоюдному решению сторон.

Мы при этом пошли ему на встречу – открыли базу, разрешили тренироваться, тренеры расписали ему весь тренировочный процесс и он занимался индивидуально.

– Почему не захотели оставить его?

– Причины у нас были на это свои, но вы же понимаете, что просто так игрока с выезда домой не отправляют, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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