Николай Голдобин: «Металлург» стремится на первое место в таблице, одно очко осталось»
Николай Голдобин подвел итоги матча с «Ак Барсом» (4:2).
– Был ли особый настрой на игру с «Ак Барсом»?
– Да, конечно. С топовыми командами всегда игры важные, мы сейчас стремимся на первое место в таблице, одно очко осталось.
– Как в целом прокомментируете встречу?
– Очень плотная игра, много заблокированных бросков.
– Команда испытала спад в игре или его еще предстоит встретить?
– Играли очень хорошо, надеюсь, с такими же эмоциями проведем игру с «Трактором» и в Новом году будем той командой, которую тяжело обыграть.
– В «Металлург» перешел Александр Бурмистров, с которым вы знакомы еще по игре в «Ванкувере». Как оценили этот переход?
– Классно, что он приехал. Мы с ним в Ванкувере много куда ходили. Он очень полезный игрок, надеюсь, что ему будут давать играть. Знаю, что у него были трудности в «Ак Барсе».
– «Ак Барс» как-то изменился по сравнению с тем, что было осенью? Был Знарок, сейчас Билялетдинов.
– Оба тренера сильные, может быть, что-то новый тренер привнес. Оба играют агрессивно, – сказал нападающий «Металлурга».
«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 60 очками после 44 матчей. Лидирует «Автомобилист» с 61 баллом.
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