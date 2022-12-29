Николай Голдобин: «Металлург» стремится на первое место в таблице, одно очко осталось»

подвел итоги матча с «Ак Барсом» (4:2).

– Был ли особый настрой на игру с «Ак Барсом»?

– Да, конечно. С топовыми командами всегда игры важные, мы сейчас стремимся на первое место в таблице, одно очко осталось.

– Как в целом прокомментируете встречу?

– Очень плотная игра, много заблокированных бросков.

– Команда испытала спад в игре или его еще предстоит встретить?

– Играли очень хорошо, надеюсь, с такими же эмоциями проведем игру с «Трактором» и в Новом году будем той командой, которую тяжело обыграть.

– В «Металлург» перешел , с которым вы знакомы еще по игре в «Ванкувере». Как оценили этот переход?

– Классно, что он приехал. Мы с ним в Ванкувере много куда ходили. Он очень полезный игрок, надеюсь, что ему будут давать играть. Знаю, что у него были трудности в «Ак Барсе».

– «Ак Барс» как-то изменился по сравнению с тем, что было осенью? Был Знарок, сейчас Билялетдинов.

– Оба тренера сильные, может быть, что-то новый тренер привнес. Оба играют агрессивно, – сказал нападающий «Металлурга».

« » занимает второе место в таблице Восточной конференции с 60 очками после 44 матчей. Лидирует «Автомобилист» с 61 баллом.

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