«Ак Барс» расторг контракт с Бурмистровым: «Спасибо за то, что всегда был в порядке, Саня!»

« » расторг контракт с форвардом по соглашению сторон.

«Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в телеграм-канале казанского клуба.

Ранее сообщалось, что новым клубом 31-летнего нападающего будет магнитогорский «Металлург».

Бурмистров провел в «Ак Барсе» несколько отрезков своей карьеры. Последний продолжался с 2020 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также клуб выложил видеоролик с памятными моментами Бурмистрова в форме казанцев и подписал его: «Спасибо за то, что всегда был в порядке, Саня!»