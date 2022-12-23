«Ак Барс» расторг контракт с Бурмистровым: «Спасибо за то, что всегда был в порядке, Саня!»
«Ак Барс» расторг контракт с форвардом Александром Бурмистровым по соглашению сторон.
«Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в телеграм-канале казанского клуба.
Ранее сообщалось, что новым клубом 31-летнего нападающего будет магнитогорский «Металлург».
Бурмистров провел в «Ак Барсе» несколько отрезков своей карьеры. Последний продолжался с 2020 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также клуб выложил видеоролик с памятными моментами Бурмистрова в форме казанцев и подписал его: «Спасибо за то, что всегда был в порядке, Саня!»
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