Никита Коростелев: «Майе уже доказал, насколько он опасный игрок. Планку держит – разорвал КХЛ в прошлом году и сейчас продолжает»

прокомментировал победу в матче с « » (4:2).

– Была ли двойная мотивация на игру с «Ак Барсом»?

– Да, конечно. Две подряд проиграли, немного не хватало и на этот матч была 100% мотивация.

– Что можете выделить по игре?

– В третьем периоде вели, не скатились в оборону, играли дальше в атаке. Сколько бросков ребята заблокировали – снимаю шляпу.

– У Василия Кошечкина 750 матчей. Знали об этом?

– Нет, я не знал. У него что не игра, так рекорд нашего хоккея.

– Есть слухи, что он завершит карьеру по окончании сезона. Насколько сейчас Кошечкин в порядке?

– Вася в порядке. На тренировке забить невозможно, работает как молодой, поэтому так и играет всю карьеру.

– Команде еще предстоит пройти стадию спада или это миновало вас?

– Работа была в паузе, на 100%. Спад тоже был уместен, проиграли несколько игр до паузы и после. Выходить из этого надо только через работу.

– Что нового привнес в «Металлург»?

– Игрок с опытом. Во всех зонах молодец, знали, кого берем. Хорошо для нас, что смогли его вытащить. И плохо для «Ак Барса».

– Отличаются ли «Ак Барс» Билялетдинова и Знарка?

– Особо ничего не поменялось. Команда здоровая, бегают-толкаются. Нам нужно было этому противостоять и как минимум не проиграть в борьбе.

– У Филиппа Майе результативная серия из 6 матчей и 11 очков. Насколько он полезный игрок для вас?

– Он уже доказал, насколько он опасный игрок. Планку держит – лигу разорвал в прошлом году и сейчас продолжает, – сказал нападающий « ».