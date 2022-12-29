Керран о хоккейном Месси: «Овечкина точно можно поставить на один уровень с Лео. В КХЛ много классных игроков, но остановлюсь на Голдобине»
Коди Керран считает, что Александра Овечкина можно поставить на один уровень с Лионелем Месси.
Защитник «Металлурга» высказался после победы над «Ак Барсом» (4:2).
– Как вам хет-трик Голдобина? Третий в карьере.
– Голди – невероятно мастеровитый атакующий игрок. Это именно то, что нам от него надо. Пусть он не забивает в каждом матче, что довольно-таки сложно, но его игра в зоне атаки дает нам большую уверенность. В этот вечер его клюшка была горяча, и он здорово помог нам одержать победу.
– Кошечкин сыграл 750-й матч в лиге. Что скажете о Василии?
– Это большая честь – выходить с ним на лед и быть в раздевалке. Он внес большой вклад в историю «Металлурга», его карьера удивляет. Поэтому большое удовольствие находиться рядом с таким игроком и помогать ему побеждать.
– Казанец Бурмистров недавно присоединился к команде. Что он привнес?
– Он парень с лидерскими навыками, много поиграл в этой лиге, был успешным. Классно играет в обороне, его приход создал нам глубину состава. Он и как человек хорош, здорово говорит по-английски, поэтому это большая удача заполучить его в наш клуб.
– Следили за чемпионатом мира по футболу? За кого болели?
– Да, конечно, весьма интересный турнир. Поддерживал Аргентину, Месси в том числе. Также следил за Роналду. Эти двое – спортсмены с большой буквы, лучшие игроки в мире, настоящие профессионалы. Их карьера мне определенно импонирует.
– Кто, на ваш взгляд, хоккейный Месси?
– Голдобин (улыбается). На самом деле сложно сказать, столько много классных игроков в КХЛ, но остановлюсь на Николае.
– А в НХЛ? Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?
– Думаю, пару сезонов, и он обновит рекорд. Его абсолютно точно можно поставить на один уровень с Месси, невероятный игрок, – сказал защитник «Металлурга».
Голдобин в огне – хет-трик в ворота «Ак Барса». Испортил возвращение Билялетдинова
7 комментариев