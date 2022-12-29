Керран о хоккейном Месси: «Овечкина точно можно поставить на один уровень с Лео. В КХЛ много классных игроков, но остановлюсь на Голдобине»

Теги Металлург Мг Василий Кошечкин Лионель Месси Александр Овечкин Уэйн Гретцки КХЛ рекорды Александр Бурмистров Николай Голдобин Коди Керран Хоккей

Коди Керран считает, что Александра Овечкина можно поставить на один уровень с Лионелем Месси.

Защитник «Металлурга» высказался после победы над «Ак Барсом» (4:2).

– Как вам хет-трик Голдобина? Третий в карьере.

– Голди – невероятно мастеровитый атакующий игрок. Это именно то, что нам от него надо. Пусть он не забивает в каждом матче, что довольно-таки сложно, но его игра в зоне атаки дает нам большую уверенность. В этот вечер его клюшка была горяча, и он здорово помог нам одержать победу.

Кошечкин сыграл 750-й матч в лиге. Что скажете о Василии?

– Это большая честь – выходить с ним на лед и быть в раздевалке. Он внес большой вклад в историю «Металлурга», его карьера удивляет. Поэтому большое удовольствие находиться рядом с таким игроком и помогать ему побеждать.

– Казанец Бурмистров недавно присоединился к команде. Что он привнес?

– Он парень с лидерскими навыками, много поиграл в этой лиге, был успешным. Классно играет в обороне, его приход создал нам глубину состава. Он и как человек хорош, здорово говорит по-английски, поэтому это большая удача заполучить его в наш клуб.

– Следили за чемпионатом мира по футболу? За кого болели?

– Да, конечно, весьма интересный турнир. Поддерживал Аргентину, Месси в том числе. Также следил за Роналду. Эти двое – спортсмены с большой буквы, лучшие игроки в мире, настоящие профессионалы. Их карьера мне определенно импонирует.

– Кто, на ваш взгляд, хоккейный Месси?

– Голдобин (улыбается). На самом деле сложно сказать, столько много классных игроков в КХЛ, но остановлюсь на Николае.

– А в НХЛ? Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?

– Думаю, пару сезонов, и он обновит рекорд. Его абсолютно точно можно поставить на один уровень с Месси, невероятный игрок, – сказал защитник «Металлурга».

Голдобин в огне – хет-трик в ворота «Ак Барса». Испортил возвращение Билялетдинова

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
prus_3
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ови настолько гениален, что его можно поставить хоть слео, хоть спрао.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
хоккейный Месси это Гретцки!!! Овечкин это Холланд или Левандовски.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вряд ли Овечкин - это Месси. Овечкин скорее КриРо.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KirGre
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex Rhea
Кросби с тремя кубками Стэнли, Кубком Мира, с двумя победами на ОИ тогда с кем сравнить можно?
С Иньестой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heivani
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как тут сравнить, между великими ; кто лучше :Пеле в футболе или Свен, тумба,, Юханссон в хоккее, Марадона или Грецки, Месси или Овечкин? - Все хороши, и не только они в своё время. У каждого из нас свои приоритеты. Лучшие в своём виде спорта, они были, есть и будут всегда;смысла их сопоставлять? - Зачем?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скажите а кого из хоккеистов можно сравнить с Кержаковым?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Rhea
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кросби с тремя кубками Стэнли, Кубком Мира, с двумя победами на ОИ тогда с кем сравнить можно?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий