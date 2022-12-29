Керран о хоккейном Месси: «Овечкина точно можно поставить на один уровень с Лео. В КХЛ много классных игроков, но остановлюсь на Голдобине»

считает, что можно поставить на один уровень с Лионелем Месси.

Защитник « » высказался после победы над «Ак Барсом» (4:2).

– Как вам хет-трик Голдобина? Третий в карьере.

– Голди – невероятно мастеровитый атакующий игрок. Это именно то, что нам от него надо. Пусть он не забивает в каждом матче, что довольно-таки сложно, но его игра в зоне атаки дает нам большую уверенность. В этот вечер его клюшка была горяча, и он здорово помог нам одержать победу.

– сыграл 750-й матч в лиге. Что скажете о Василии?

– Это большая честь – выходить с ним на лед и быть в раздевалке. Он внес большой вклад в историю «Металлурга», его карьера удивляет. Поэтому большое удовольствие находиться рядом с таким игроком и помогать ему побеждать.

– Казанец Бурмистров недавно присоединился к команде. Что он привнес?

– Он парень с лидерскими навыками, много поиграл в этой лиге, был успешным. Классно играет в обороне, его приход создал нам глубину состава. Он и как человек хорош, здорово говорит по-английски, поэтому это большая удача заполучить его в наш клуб.

– Следили за чемпионатом мира по футболу? За кого болели?

– Да, конечно, весьма интересный турнир. Поддерживал Аргентину, Месси в том числе. Также следил за Роналду. Эти двое – спортсмены с большой буквы, лучшие игроки в мире, настоящие профессионалы. Их карьера мне определенно импонирует.

– Кто, на ваш взгляд, хоккейный Месси?

– Голдобин (улыбается). На самом деле сложно сказать, столько много классных игроков в , но остановлюсь на Николае.

– А в НХЛ? Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?

– Думаю, пару сезонов, и он обновит рекорд. Его абсолютно точно можно поставить на один уровень с Месси, невероятный игрок, – сказал защитник «Металлурга».

Голдобин в огне – хет-трик в ворота «Ак Барса». Испортил возвращение Билялетдинова