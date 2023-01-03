Кудашов о «Динамо»: «Следуем пути работы с молодыми. Есть много команд, которые только заявляют, что у них есть молодые игроки, а их даже в заявке нет»

прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме.

– Всех с праздником, с наступившим Новым годом. Сегодня были полные трибуны и отличная игра c обеих сторон. Мобильная, c обилием моментов, скоростями и единоборствами. Все было в этой игре.

Рад, что молодой, семнадцатилетний Игорь Чернышов забросил первую шайбу в . в классическом стиле забросили в овертайме. Думаю, что игра болельщикам действительно понравилась.

– Пару комментариев по шайбе Игоря Чернышова.

– Вышел, бросил, забил. Что тут описывать?

– В первом и втором периодах вы находили возможность выпускать Чернышова на лед, но в третьем – нет. Почему?

– Всему свое время. У меня есть большой опыт работы с молодыми ребятами, поэтому не надо торопиться. Они наберут свое игровое время.

Для начала им надо просто побыть с командой, потом выходить на лед – в общем, всему свое время. Будем плавно вводить. Понимаете, вот сейчас он выйдет, плохо сыграет – все может пойти вниз. Нужно делать все плавно.

– Можно сказать, что вы довольны глубиной состава?

– В начале сезона, даже перед сезоном, мы говорили, что у нас молодая команда, много молодежи, которую будем развивать.

Есть много команд, которые только заявляют, что у них есть молодые игроки, а их даже в заявке нет. Я не говорю даже про игровое время. Мы заявляли, что будем работать с молодежью, и стараемся следовать этому пути.

Не всегда получается так, как мы бы хотели, но это такой процесс. Его нельзя искусственно форсировать. Нужно дать время, чтобы молодые игроки освоились и получили уверенность, научились нести ответственность за результат.

– Как отсутствие О’ помогает Рашевскому становиться более разносторонним форвардом?

– К сожалению, это пока не помогает. С О’Деллом вместе у них лучше получалось. У Буруянова нормальная тройка. Это их звено две шайбы забило.

Кодола, Буруянов и Рашевский – сочетание, в котором они играют в последнее время.

Тройка немного другой стала, немного поменялись роли: если О’Делл был таким двигателем и подчищал в каких-то моментах, то сейчас у них функции поменялись. Нужно время, чтобы перестроиться, – сказал главный тренер московского « ».