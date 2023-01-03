Федоров о победе над «Динамо»: «ЦСКА, может, поменяет схемы, чтобы начинать в лидерах. Догонять соперника занимает много энергии»

высказался о победе над московским « » со счетом 3:2 в овертайме.

«Не всегда легко отыгрываться с нулей, и с 1:2, с такой организованной командой, но ребята нашли в себе силы.

Хотелось бы, конечно, чтобы нас догоняли, но все бывает. Все-таки большая сумма игр сыграна, хоккеисты тоже люди, может где-то подустали.

Работаем над началом матча, но не всегда получается. Сделаем выводы определенные, может быть, даже схемы некоторые поменяем, чтобы начинать быть в лидерах. Это занимает очень много энергии, догонять соперника.

К счастью, сегодня справились, молодцы. Показали характер, волю. Про овертайм ничего не буду говорить, все и так понятно.

Пришлось опять сделать вариант с большинством, как вы видите, 3 или 4 полупотери могли привести результат в другую сторону, поэтому проанализируем, посмотрим, что можно сделать», – сказал главный тренер .