Рашевский об атмосфере в «Динамо»: «У нас очень хорошая команда, все равны. Много позитива по сравнению с прошлым годом»

рассказал об атмосфере в «Динамо».

– Идет вторая неделя октября. Игры – через день. Почувствовали, что регулярка тяжелее, чем в прошлом сезоне?

– График действительно плотный. В прошлом году проводилась Олимпиада, из-за чего была большая пауза. Сейчас игры идут чаще и без пауз. Сыграем на 20 матчей больше, чем в прошлом году.

Главное – правильно восстанавливаться и находить в себе эмоции на следующие матчи.

– Подготовка команды меняется из-за увеличения матчей по сравнению с прошлым сезоном?

– Нет, мы все так же действуем по плану. Тренировки зависят от готовности команды. Когда-то делаем только зал с велосипедами. Когда-то – все отменяют и дают только прогулку. Все зависит от состояния команды.

– По тренировке заметил, что вся команда на позитиве, отличная атмосфера: подколы, шутки.

– Да, в этом году у нас очень хорошая команда. Все позитивные, все равны. Что молодой, что старший – каждый может подсказать друг другу и пихнуть в нужный момент. Мне нравится, что много позитива по сравнению с прошлым годом.

Не важно, как мы сыграли прошлый матч. На следующий день все выходят, забыв, что было вчера, и тренируются с хорошим настроением. Но никто не забывает, что позитив должен идти на пользу, а не во вред, – сказал нападающий .