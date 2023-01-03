17-летний Чернышов о первом голе в КХЛ: «Есть большая доля везения, у защитника сошла шайба. Было желание показать хороший и правильный хоккей»

поделился эмоциями о первом голе в .

17-летний нападающий московского «Динамо» отметился шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против (2:3 ОТ).

– Поздравляем с первой шайбой в КХЛ! Как это было?

– Есть большая доля везения. У защитника сошла шайба, а я попытался убрать все эмоции, абстрагироваться и решить момент. Получилось.

– Насколько доволен сегодня своей игрой? Хоть и немного времени отвелось.

– Конечно, приятно. Такой большой матч. Дерби московское. Достаточно только находиться тут, а мне давали еще и играть более или менее. Получалось контактировать с шайбой и что-то придумывать. Доволен, конечно.

– Как вообще входить в такую игру будучи 13-м нападающим? Нужно выложиться по полной программе, хотя ты холодный по факту.

– Вроде как и холодный, но эмоции в игре всегда. И тренерский штаб говорил выходить в паузах покататься. Стараешься выйти первую сменку, воткнуться в кого-то, ускориться – так и ловишь ритм игры.

– Ты стал автором самого молодого гола « » в КХЛ. Знал до матча, что если забросишь, то побьешь достижение Никиты Новикова?

– Нет, не знал. Было желание показать хороший и правильный хоккей, чтобы как можно больше здесь оставаться и тренерский штаб давал еще играть.

– Забросив столь раннюю шайбу, ты встал в один рядом с Александром Овечкиным. Каково это?

– Очень приятно, но поражение смазало это событие. В целом это незабываемые эмоции.

– Алексей Кудашов сказал, что в третьем периоде ты не играл, потому что всему свое время для молодых. Должен пройти все стадии. Расскажи об адаптации ко взрослому коллективу?

– С каждым вызовом намного лучше. С партнерами больше находим общий язык и они подсказывают, поэтому все хорошо, – сказал Чернышов.