Ротенберг о СКА: «Впервые с 2017-го встречаем Новый год на 1-м месте и с лучшими показателями: 74 очка, 162 шайбы, разница голов +65»

выступил с новогодним обращением к хоккейным болельщикам.

«В последний день уходящего года принято подводить итоги, и пусть СКА только в начале пути, нам уже есть что отметить. 2022-й мы провели насыщенно и продуктивно, и уверенно встречаем 2023-й. Год получился для нашего клуба успешным и по спортивным, и по коммерческим показателям.

Впервые с 2017-го мы встречаем Новый год на первом месте в таблице и с лучшими показателями в лиге: набрали 74 очка, забросили 162 шайбы и заработали разницу голов +65.

255 985 зрителей посетили домашние матчи СКА в нынешнем сезоне. Средняя посещаемость – 10666 зрителей. Спасибо всем болельщикам за аншлаги в «Ледовом»! Благодаря болельщикам мы смогли установить еще один приятный рекорд – 22 матча подряд с набранными очками в домашних матчах.

Восемь подряд игр в начале сезона без пропущенных голов в меньшинстве, девять побед подряд, 17 игр подряд с набранными очками на старте сезона – эти цифры также навсегда войдут в историю СКА.

В этом году мы провели 1000-й матч в , забросили 2000-ю шайбу в « », первыми в лиге добрались до отметки в 300 домашних побед. При этом наша команда входит в пятерку самых молодых, средний возраст наших хоккеистов – 25 лет и 237 дней.

Не менее важно и то, что мы почти на 20% перевыполнили план по коммерческим доходам, в том числе почти на 25% – по билетам и абонементам.

И в уходящем, и в новом году огромное внимание нашей Академии СКА. Сейчас одиннадцать игроков Академии входят в сборные U16 и U17, в восьми из девяти возрастов наши воспитанники на первых местах в Первенстве Санкт-Петербурга и Кубке Федерации. Дальше – больше!

Успешно развивается «Красная Машина Юниор», очень ждем, что она поможет нам открыть новые хоккейные таланты. Наши школы здорово работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, других городах, и это только начало.

Продолжаем мы развивать и инфраструктуру. Совместно с «Газпромбанком» совсем скоро – уже весной – завершим строительство катка в Колпино. Это очень важно для будущих звезд.

В 2023 году желаю нам всем плодотворных тренировок, современного результативного хоккея и ярких побед! Желаю всем в Новом году как можно больше времени проводить в кругу близких и по-настоящему верить в чудеса! 🌲🎁» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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