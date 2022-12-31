Ротенберг о СКА: «Впервые с 2017-го встречаем Новый год на 1-м месте и с лучшими показателями: 74 очка, 162 шайбы, разница голов +65»

Теги СКА ФХР болельщики Газпром КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг выступил с новогодним обращением к хоккейным болельщикам.

«В последний день уходящего года принято подводить итоги, и пусть СКА только в начале пути, нам уже есть что отметить. 2022-й мы провели насыщенно и продуктивно, и уверенно встречаем 2023-й. Год получился для нашего клуба успешным и по спортивным, и по коммерческим показателям.

Впервые с 2017-го мы встречаем Новый год на первом месте в таблице и с лучшими показателями в лиге: набрали 74 очка, забросили 162 шайбы и заработали разницу голов +65.

255 985 зрителей посетили домашние матчи СКА в нынешнем сезоне. Средняя посещаемость – 10666 зрителей. Спасибо всем болельщикам за аншлаги в «Ледовом»! Благодаря болельщикам мы смогли установить еще один приятный рекорд – 22 матча подряд с набранными очками в домашних матчах.

Восемь подряд игр в начале сезона без пропущенных голов в меньшинстве, девять побед подряд, 17 игр подряд с набранными очками на старте сезона – эти цифры также навсегда войдут в историю СКА.

В этом году мы провели 1000-й матч в КХЛ, забросили 2000-ю шайбу в «Ледовом», первыми в лиге добрались до отметки в 300 домашних побед. При этом наша команда входит в пятерку самых молодых, средний возраст наших хоккеистов – 25 лет и 237 дней.

Не менее важно и то, что мы почти на 20% перевыполнили план по коммерческим доходам, в том числе почти на 25% – по билетам и абонементам.

И в уходящем, и в новом году огромное внимание нашей Академии СКА. Сейчас одиннадцать игроков Академии входят в сборные U16 и U17, в восьми из девяти возрастов наши воспитанники на первых местах в Первенстве Санкт-Петербурга и Кубке Федерации. Дальше – больше!

Успешно развивается «Красная Машина Юниор», очень ждем, что она поможет нам открыть новые хоккейные таланты. Наши школы здорово работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, других городах, и это только начало.

Продолжаем мы развивать и инфраструктуру. Совместно с «Газпромбанком» совсем скоро – уже весной – завершим строительство катка в Колпино. Это очень важно для будущих звезд.

В 2023 году желаю нам всем плодотворных тренировок, современного результативного хоккея и ярких побед! Желаю всем в Новом году как можно больше времени проводить в кругу близких и по-настоящему верить в чудеса! 🌲🎁» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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22 комментария

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Александр Коноваленко
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Мандаратары... Да уберите этого чёрта с новостной ленты... Блевать охота...
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Кеша
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Ответ NBC
3,14-дарас🥩
Не понял твоего символа , но лайкнул на всякий случай )))
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Кеша
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Кто это все правильные коменты минусует ? Не иначе группа поддержки Ротенберга , которая такие глупые статьи пишет. Болельщиков не проведешь .
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Кеша
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Если брать игры по тройкам : Михайлов/Петров /Харламов , Макаров/Ларионов /Крутов , братья Майоровы/Старшинов, братья Голиковы/Мальцев, Быков/Хомутов/Каменский , Светлов/Семенов/Яшин, то для тебя , Роман Борисович - это космос . Вам жизни не хватит собрать подобную тройку . А сколько в сезоне 88-89 наколотила тройка Быкова, в сезоне 68-69 тройка Михайлова -мечта. А сколько рекордов установили ЦСКА, Динамо, Спартак , то тебе жизни не хватит достичь половины . Конечно, сейчас хоккей другой , тройки ротируют. Это понятно . Но воспитать хотя бы одного Великого тебе не дано. Потому , что весь твой хоккей -собирать молодые таланты по всей стране.
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гилберт
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Ответ Петр Дьяконов
Весной посмотрим, нде кто окажется.
У собак тоже есть поговорка про весну.
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Водяра
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Ротенберг: «Впервые с 1945-ого воюем с фашистами»
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Omega-3
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Эталонно страдаете...
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NBC
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3,14-дарас🥩
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Mukunku 64
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Если бы Рома посмотрел не 800 матчей, а поболее
Газовый мешок уже бы досрочно обеспечил
Себе 1-е место и план по коммерческим доходам
Выполнили не на 20% , а на 146% !
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Vagner01
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Возьми с полки пирожок!
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United
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С новым годом, ..... .. ... !
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PoXiPoL
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Естественно. Когда политика клуба забери лучших у конкурентов.
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Сергей Горбушин
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Статодр.. чер..
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Jet 89
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Себя не похвалишь, никто не похвалит
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Shamarin
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Ответ бык бенни
Господи, столько пафоса... Наверное, ему нравится быть клоуном... А на деле, как обычно, отлетите в плей офф от ЦСКА... или от Локо... С новым годом, Йося.))
Локо вылетит раньше, один финал за 14 лет, традиции надо чтить, а бюджет РЖД пилить, чем Яковлев успешно и занимается)
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dimur
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Впервые с 1954 года встречаем новый год без шансов выиграть чемпионат мира по хоккею. Тоже итог уходящего года.
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sava k
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Ишь раздухарился...
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Лёха Сибиряк
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Без бабла безразмерного из газпрома попробуй встреть, а потом похвастайся достижениями, если будут
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Григоренко Виталий
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А теперь представьте на минуту этого мегатренера у руля клуба НХЛ…
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бык бенни
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Господи, столько пафоса... Наверное, ему нравится быть клоуном... А на деле, как обычно, отлетите в плей офф от ЦСКА... или от Локо... С новым годом, Йося.))
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Петр Дьяконов
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Весной посмотрим, нде кто окажется.
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Кеша
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Ну молодец , ты выдающийся тренер современности . Впереди планеты всей . Если работать по твоей системе , то равных твоей команде нет. Тарасов , Тихонов , Кулагин , Юрзинов, Дмитриев, Билялетдинов , Белоусов меркнут на твоем фоне . Жаль Брагина - вынужден терпеть .
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