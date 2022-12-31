Ротенберг о проблемах СКА: «Ряд матчей мы играли составом, который на 50% состоит из игроков ВХЛ»

Теги СКА травмы КХЛ СКА-Нева ВХЛ Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о проблемах СКА с составом. 

Команда проиграла три из четырех последних матчей. Вчера СКА уступил «Витязю» (5:6 ОТ). 

«Сейчас настает важный этап, появляется внутренняя конкуренция, многие ключевые хоккеисты, которые не играли весь месяц, возвращаются. И мы надеемся, что в следующих матчах вернутся наши игроки, с которыми мы прошли начало сезона, в том числе и длительные победные серии.

Мы очень много работали, и в это же время много ребят у нас сейчас травмированы, но ряд матчей мы играли составом, который на 50% состоит из игроков КХЛ, на 50% – из игроков ВХЛ [Всероссийской хоккейной лиги].

Начиная с января, будет конкуренция в составе за право играть в плей-офф, и наша задача к нему очень хорошо подготовиться», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

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14 комментариев

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Сергей Орлов
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Натурально, юродивый)
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Дмитрий Потепалин
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Клоун,сказочный дол...б!
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Антон Некрасов
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Ответ sava k
Желаю Ротену в Новом году пр- ть все, что только можно, включая хоккей.
Поддерживаю на 500 %
Надеюсь хватит )
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Огюст
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Роман , это слабое оправдание поражений команды - посмотри в каждой команде много больных и травмированных игроков и заменить порой их некем ,а у вас выбирай- не хочу,как говорят !
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Цугундер Иваныч
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Ответ Кеша
Гы гы гы . .чем дальше в лес , тем больше дров ! Т.е. Ротенберг хочет сказать, что выигрывает исключительно благодаря системе Ротенберга игроками ВХЛ ))))Чудесный парень . А самое главное настолько одарённый тренер, что отечественный хоккей такого еще не видел . О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг.
Не.....это обыкновенные оправдания своей никчемной компетенции
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Цугундер Иваныч
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Мауриньо лучше бы молчал.....Яшкин, Гусев да и со всей лиги собраны лучшие. Он лучше пусть глянет на составы Локо, ЦСКА....вот там из за травм играет молодежь, имен которых вообще никто не слышал
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Кеша
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Гы гы гы . .чем дальше в лес , тем больше дров ! Т.е. Ротенберг хочет сказать, что выигрывает исключительно благодаря системе Ротенберга игроками ВХЛ ))))Чудесный парень . А самое главное настолько одарённый тренер, что отечественный хоккей такого еще не видел . О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг.
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sava k
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Желаю Ротену в Новом году пр- ть все, что только можно, включая хоккей.
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цэсемьэр
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интересно, он в глаза игрокам своим такое скажет?
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J-12
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Ахахах, другие же клубы с Кучеровыми и Макдэвидами играют
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Рамис Зарипов
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Ваш состав дай бог каждому, вы чемпионат должны начинать с минус 30 очков
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Dinamik1
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Ну такие несчастные пожалейте их.Мало того что Миллер с Путиным жалеет.
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Ми Ша
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А как ты хотел,Рома? Скупил всех перспективных игроков,распихал их по клубам ВХЛ и теперь жалуешься.
С Новым Годом !
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Vitamin_B
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Кому ты заливаешь? В зарплатную ведлмость СКА посмотри и скажи, сколько клубов на нее содержать можно
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