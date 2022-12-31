Ротенберг о проблемах СКА: «Ряд матчей мы играли составом, который на 50% состоит из игроков ВХЛ»

рассказал о проблемах СКА с составом.

Команда проиграла три из четырех последних матчей. Вчера СКА уступил «Витязю» (5:6 ОТ).

«Сейчас настает важный этап, появляется внутренняя конкуренция, многие ключевые хоккеисты, которые не играли весь месяц, возвращаются. И мы надеемся, что в следующих матчах вернутся наши игроки, с которыми мы прошли начало сезона, в том числе и длительные победные серии.

Мы очень много работали, и в это же время много ребят у нас сейчас травмированы, но ряд матчей мы играли составом, который на 50% состоит из игроков , на 50% – из игроков [Всероссийской хоккейной лиги].

Начиная с января, будет конкуренция в составе за право играть в плей-офф, и наша задача к нему очень хорошо подготовиться», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.