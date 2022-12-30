СКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ротенберга отыгралась с 2:5 в игре с «Витязем», но уступила в овертайме

СКА проиграл три из четырех последних матчей.

Команда под руководством уступила «Витязю» (5:6 ОТ) в овертайме в игре Фонбет чемпионата .

После двух периодов питерцы проигрывали с разницей в три шайбы – 2:5.

В третьем периоде, в течение девяти стартовых минут, хоккеисты СКА забросили три шайбы подряд и сравняли счет – 5:5.

В дополнительное время победу одержал – решающий гол забил Владимир Галузин.

Это поражение стало для СКА третьим в четырех последних играх. Ранее питерцы дважды уступили ЦСКА (1:2 и 1:3) и обыграли «Спартак» (4:2).