СКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ротенберга отыгралась с 2:5 в игре с «Витязем», но уступила в овертайме

Теги СКА Витязь видео КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл три из четырех последних матчей.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Витязю» (5:6 ОТ) в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух периодов питерцы проигрывали с разницей в три шайбы – 2:5.

В третьем периоде, в течение девяти стартовых минут, хоккеисты СКА забросили три шайбы подряд и сравняли счет – 5:5.

В дополнительное время победу одержал «Витязь» – решающий гол забил Владимир Галузин.

Это поражение стало для СКА третьим в четырех последних играх. Ранее питерцы дважды уступили ЦСКА (1:2 и 1:3) и обыграли «Спартак» (4:2).

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6 комментариев

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Великий Кукурузо
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Пришлось дорожке денег перевести на карту,чтобы от яшкина пустил. Ну а что,все ради команды😬
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Голуби в траве
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Йозе-в отставку!
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Дмитрий9779
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Ответ IVAN-67
Хороший урок мажорику . Судьи пытались помочь , но во втором перерыве видимо им сказали - ну не так же нагло и они стали свистеть в обе стороны. Рад что хоть Витязи и посыпались , но выстояли и подарили праздник российским болельщикам.
https://youtu.be/ryYAwVLWeVE
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tommy_hell_trigger
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Непорядок, надо Йозе еще 800 матчей посмотреть, чтобы исправить ситуацию
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Михаил Вагин
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В чем смысл таких новостей. Два раза проиграли ЦСКА. Космический камбэк с Витязем. Ладно бы 4 из 4 проиграли
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IVAN-67
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Хороший урок мажорику . Судьи пытались помочь , но во втором перерыве видимо им сказали - ну не так же нагло и они стали свистеть в обе стороны. Рад что хоть Витязи и посыпались , но выстояли и подарили праздник российским болельщикам.
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