СКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ротенберга отыгралась с 2:5 в игре с «Витязем», но уступила в овертайме
СКА проиграл три из четырех последних матчей.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Витязю» (5:6 ОТ) в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов питерцы проигрывали с разницей в три шайбы – 2:5.
В третьем периоде, в течение девяти стартовых минут, хоккеисты СКА забросили три шайбы подряд и сравняли счет – 5:5.
В дополнительное время победу одержал «Витязь» – решающий гол забил Владимир Галузин.
Это поражение стало для СКА третьим в четырех последних играх. Ранее питерцы дважды уступили ЦСКА (1:2 и 1:3) и обыграли «Спартак» (4:2).
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