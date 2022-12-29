Ротенберг о победной шайбе ЦСКА: «Видел похожий гол на ЧМ. Это мастерство. СКА надо брать это на вооружение – бросать отовсюду»

Теги ЦСКА СКА травмы КХЛ Эмиль Галимов Николай Прохоркин Роман Ротенберг Константин Окулов Степан Фальковский Захар Бардаков Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги матча с ЦСКА (1:3).

«Обоюдоострая игра, отличный хоккей. ЦСКА – сильная команда, поздравляю их с победой. Болельщики хорошо поддерживали, на арене замечательная атмосфера – уверен, хоккей всем понравился.

Сейчас у нас счет в серии 2-2. Да, третий период нам не удался. Наши молодые ребята допустили несколько ошибок, но мы ждем возвращения многих игроков основного состава. У нас многие болеют, много травм. Скоро все вернутся.

Надеюсь, что уже в следующем матче выйдет Эмиль Галимов – он давно не играл. Фальковский уже на подходе, ждем Прохоркина, Бардакова – это наши ключевые ребята. В то же время нам нужно уметь побеждать любым составом, играть даже не фоне усталости. В плей-офф нужно вытаскивать матчи на фоне усталости – мы не всегда будем в идеальном состоянии. Нам есть над чем работать.

В январе нас ждут еще две игры против ЦСКА. Будем очень серьезно готовиться к этим матчам. Наша задача – выйти на пик к плей-офф. У нас будут еще две встречи с «Локомотивом». Это важные матчи в плане подготовки к плей-офф.

Нет претензий к ребятам по самоотдаче и характеру. Все пластались, бились, ловили шайбы на себя. Второй гол Окулова – он молодец, что бросил. Я видел похожий гол на чемпионате мира, когда Пастрняк попал рикошетом от Яковлева, только он бросил из-за ворот. Это мастерство. Нам надо брать это на вооружение – бросать отовсюду.

В таких ситуациях мы должны знать, что ЦСКА бросает отовсюду и нужно играть правильно, чтобы шайба при рикошете летела не в сторону ворот, а от ворот. Это все тренируется. Еще нужно улучшить большинство, и мы понимаем, как это сделать», – сказал главный тренер СКА.

Отметим, что второй гол Константина Окулова принес ЦСКА победу в матче.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vagner01
Можно даже из автобуса начать!
Да)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagner01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кеша
Гы гы гы . Надо бросать отовсюду . И со скамейки и из раздевалки )))). У нас некому было играть из двух составов . Но скоро все вернуться и мы покажем всем «Кузькину мать»(Н.СХрущев). Плачь Ярославны .
Можно даже из автобуса начать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гы гы гы . Надо бросать отовсюду . И со скамейки и из раздевалки )))). У нас некому было играть из двух составов . Но скоро все вернуться и мы покажем всем «Кузькину мать»(Н.СХрущев). Плачь Ярославны .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бардаков и Прохоркин ключевые ребята?) Читаешь бред Ромы и не покидает ощущение, что он, натурально, ЗПР.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagner01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Успокойся уже со своими сериями! Таблеточек попей что ли!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий