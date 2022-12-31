Сергей Черкас: «Без России хоккей – половинчатый, полухоккей какой-то. Многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло»

Теги СКА Сборная России по хоккею Сергей Федоров Сергей Черкас КХЛ Михаил Кравец Леонид Тамбиев Роман Ротенберг Хоккей

Сергей Черкас считает половинчатым международный хоккей без участия сборной России.

Бывший вратарь и тренер СКА высказался об итогах 2022 года и поделился ожиданиями от 2023-го.

– Мне понравилось, как в этом году работали молодые тренеры, – Сергей Федоров, Роман Ротенберг, Михаил Кравец. Тот же Леонид Тамбиев, который тренирует «Адмирал».

Я рад, что мы дали ему путевку в большой хоккей, когда он еще работал в петербургском «Динамо». Там мы завоевали первый Кубок Петрова.

Что касается самого хоккея, то он нравится. Хоккей в КХЛ – хороший, прогрессирует, несмотря на то, что многие иностранцы покинули лигу. Кстати, когда они начали уезжать, многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло, на мой взгляд.

– Чего ожидаете от следующего года?

– Хотелось бы, чтобы СКА выиграл Кубок Гагарина. Для этого у команды есть все, и в этом сезоне они хорошо играют.

Хочется, чтобы наша сборная вернулась на международную арену. Трудные времена, все понятно.

Но не надо опускать руки – надо развивать институт сборных, делать КХЛ более конкурентоспособной, растить таланты. Потому что как только нас разблокируют, надо будет показывать мастерство.

А в том, что наш хоккей вернется в мировую семью, я уверен. Без России хоккей – половинчатый, это какой-то полухоккей. Нет интриги на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Так что мы вернемся и должны выглядеть достойно. Но чтобы выглядеть достойно, надо развивать наш хоккей сейчас, когда ему трудно, – сказал Черкас.

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3 комментария

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eld_14
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Да, ведь Россия в последнее время так много интриги добавляла на ЧМ и МЧМ в борьбе за золото)
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Пилипенко Дмитрий
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У кхл был какой то уровень ? 🤣🤣🤣
Без России хоккей топ, как все было, так и осталось, никто даже не заметил. Видимо спустя 30 лет уже даже на великом наследии советского союза не выехать
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banchik1
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Очередной сказочный. Остальные недохоккейные страны прям без интриги расписывают места на соревнованиях и вообще КХЛ уже обогнала по качеству хоккея НХЛ, ога.
+2
0
+2
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