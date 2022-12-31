Сергей Черкас: «Без России хоккей – половинчатый, полухоккей какой-то. Многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло»

Сергей Черкас считает половинчатым международный хоккей без участия сборной России.

Бывший вратарь и тренер СКА высказался об итогах 2022 года и поделился ожиданиями от 2023-го.

– Мне понравилось, как в этом году работали молодые тренеры, – , , Михаил Кравец. Тот же , который тренирует «Адмирал».

Я рад, что мы дали ему путевку в большой хоккей, когда он еще работал в петербургском «Динамо». Там мы завоевали первый Кубок Петрова.

Что касается самого хоккея, то он нравится. Хоккей в – хороший, прогрессирует, несмотря на то, что многие иностранцы покинули лигу. Кстати, когда они начали уезжать, многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло, на мой взгляд.

– Чего ожидаете от следующего года?

– Хотелось бы, чтобы СКА выиграл Кубок Гагарина. Для этого у команды есть все, и в этом сезоне они хорошо играют.

Хочется, чтобы наша сборная вернулась на международную арену. Трудные времена, все понятно.

Но не надо опускать руки – надо развивать институт сборных, делать КХЛ более конкурентоспособной, растить таланты. Потому что как только нас разблокируют, надо будет показывать мастерство.

А в том, что наш хоккей вернется в мировую семью, я уверен. Без России хоккей – половинчатый, это какой-то полухоккей. Нет интриги на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Так что мы вернемся и должны выглядеть достойно. Но чтобы выглядеть достойно, надо развивать наш хоккей сейчас, когда ему трудно, – сказал Черкас.

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