Сергей Черкас: «Без России хоккей – половинчатый, полухоккей какой-то. Многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло»
Сергей Черкас считает половинчатым международный хоккей без участия сборной России.
Бывший вратарь и тренер СКА высказался об итогах 2022 года и поделился ожиданиями от 2023-го.
– Мне понравилось, как в этом году работали молодые тренеры, – Сергей Федоров, Роман Ротенберг, Михаил Кравец. Тот же Леонид Тамбиев, который тренирует «Адмирал».
Я рад, что мы дали ему путевку в большой хоккей, когда он еще работал в петербургском «Динамо». Там мы завоевали первый Кубок Петрова.
Что касается самого хоккея, то он нравится. Хоккей в КХЛ – хороший, прогрессирует, несмотря на то, что многие иностранцы покинули лигу. Кстати, когда они начали уезжать, многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло, на мой взгляд.
– Чего ожидаете от следующего года?
– Хотелось бы, чтобы СКА выиграл Кубок Гагарина. Для этого у команды есть все, и в этом сезоне они хорошо играют.
Хочется, чтобы наша сборная вернулась на международную арену. Трудные времена, все понятно.
Но не надо опускать руки – надо развивать институт сборных, делать КХЛ более конкурентоспособной, растить таланты. Потому что как только нас разблокируют, надо будет показывать мастерство.
А в том, что наш хоккей вернется в мировую семью, я уверен. Без России хоккей – половинчатый, это какой-то полухоккей. Нет интриги на Олимпиадах и чемпионатах мира.
Так что мы вернемся и должны выглядеть достойно. Но чтобы выглядеть достойно, надо развивать наш хоккей сейчас, когда ему трудно, – сказал Черкас.
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