Игрокам молодежки СКА вручили перстни за победу в плей-офф МХЛ. Ротенберг надел его еще в августе

Хоккеисты молодежной команды СКА получили чемпионские перстни.

В розыгрыше Кубка Харламова в прошлом сезоне обыграл «Красную Армию» в финале со счетом 4-2 в серии.

В день 76-летия СКА хоккеисты получили перстни, символизирующие победу в плей-офф.

«Чемпионские перстни для наших чемпионов. В праздничный для клуба день торжественно вручили игрокам и тренерам СКА-1946 памятные перстни – в честь первого Кубка Харламова в истории СКА! И пусть они станут началом большой коллекции для каждого из наших молодых», – говорится в сообщении клуба.

, вице-президент СКА, показал чемпионский перстень за победу в Кубке Харламова в августе на презентации перед стартом нового сезона.

Фото: телеграм-канал СКА