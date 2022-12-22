Игрокам молодежки СКА вручили перстни за победу в плей-офф МХЛ. Ротенберг надел его еще в августе

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Хоккеисты молодежной команды СКА получили чемпионские перстни.

В розыгрыше Кубка Харламова в прошлом сезоне СКА-1946 обыграл «Красную Армию» в финале со счетом 4-2 в серии.

В день 76-летия СКА хоккеисты получили перстни, символизирующие победу в плей-офф.

«Чемпионские перстни для наших чемпионов. В праздничный для клуба день торжественно вручили игрокам и тренерам СКА-1946 памятные перстни – в честь первого Кубка Харламова в истории СКА! И пусть они станут началом большой коллекции для каждого из наших молодых», – говорится в сообщении клуба.

Роман Ротенберг, вице-президент СКА, показал чемпионский перстень за победу в Кубке Харламова в августе на презентации перед стартом нового сезона.

Фото: телеграм-канал СКА

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