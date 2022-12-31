Маккиннон может сыграть с «Торонто» в субботу. Форвард «Колорадо» пропустил 11 матчей из-за травмы

Теги травмы Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Джаред Беднар Хоккей

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон может сыграть с «Торонто» в субботу. 

Игрок пропустил 11 матчей из-за травмы верхней части тела. У него 34 (8+26) очка в 23 играх регулярного чемпионата НХЛ

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что Маккиннон близок к возвращению состав.

Нападающий уже тренируется с командой, но без полного контакта. Беднар сказал, что это является мерой предосторожности. 

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