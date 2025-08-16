  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Решение областных властей. В России только «Краснодар», частично «Спартак» и «Акрон» – частные клубы»
3

Кудашов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Решение областных властей. В России только «Краснодар», частично «Спартак» и «Акрон» – частные клубы»

Алексей Кудашов заявил, что в России мало частных спортивных клубов.

В это межсезонье состав участников Фонбет чемпионата КХЛ покинул «Витязь». Клуб был расформирован из-за финансовых проблем.

– Если говорить, достаточно ли 22 клубов для КХЛ, то мы с вами можем уйти в экономические рассуждения. Все зависит от финансов.

В Америке клуб собирает совсем другие деньги за одну игру на домашнем стадионе. Мы не можем сравнивать суммы. Платежеспособность региона и людей в регионе – совершенно другая.

У нас однозначно хватит хоккеистов, чтобы открыть клубы в других местах России. Очень жаль, что такие города, как Новокузнецк, Пермь, Красноярск, не представлены в лиге. Но это уже не моя прерогатива. Это экономическая тема клубов, регионов и всей страны.

Конечно, мне обидно, что закрылся «Витязь». Столько времени клуб провел, что уже привыкли. Это была самобытная команда. Очень много ребят проходили через них.

Были времена, и когда клуб играл в плей-офф, и когда дрались, и когда плохо играли, и когда хорошо. Разные времена были. Все равно это частичка истории.

– Вам не обидно, что в Подмосковье не осталось команд?

– Губернатор Московской области давно сказал, что регион не будет содержать профессиональные клубы. Это решение областных властей. А частные клубы в стране можно пересчитать по пальцам: «Краснодар», частично «Спартак» и «Акрон», что ли.

Что здесь говорить. Если у вас есть деньги, то можете открыть команду и будет у нас команда в области, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
деньги
logoКраснодар
logoСокол Красноярск
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoМолот
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoВитязь
logoСпартак
logoМеталлург Нк
бизнес
logoЧемпионат.com
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
93вчера, 19:51
Зампред Госдумы Жуков об ужесточении лимита в РПЛ: «Разве 5 легионеров – жесткий лимит? В КХЛ – не более 5 иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея?»
13712 августа, 07:20
«Краснодар» получит свыше 1,25 млрд рублей призовых по итогам РПЛ-2024/25, «Зенит» – 1,1 млрд, ЦСКА – 1 млрд, «Спартак» – 930 млн
4524 мая, 18:55
Главные новости
Сушинский о Голдобине на драфте отказов: «Неприятная ситуация, доводилось почувствовать на себе. КХЛ должна защищать ребят, нести ответственность»
15 минут назад
СКА подал заявку на переход Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов («РБ Спорт»)
545 минут назад
Хоккейный агент о переговорах Сваймена с «Бостоном» в 2024-м: «Он переживал из-за арбитража годом ранее. Нельзя позволять гордости стать помехой – идите навстречу команде»
1сегодня, 13:14
Фетисов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не мог принять предвзятое решение. Что-то касается интересов команды, видимо»
1сегодня, 12:57
Контрольные матчи. «Спартак» проиграл новокузнецкому «Металлургу», «Сибирь» победила «Сокол»
2сегодня, 12:29
Майоров о Голдобине: «На «Спартаке» его потеря не скажется. Он играет на свободных шайбах и пространстве – в современном хоккее это невозможно»
8сегодня, 11:33
«Шанхай» – главный претендент на Голдобина. Форвард «Спартака» находится на драфте отказов (Артур Хайруллин)
14сегодня, 11:07
«Шанхай» подписал контракты со Спунером, Меркли, Кареевым, Сомерби и Попугаевым
5сегодня, 10:53
Агент Голдобина об игроке на драфте отказов: «Это намеренно сделано сейчас, думаю. Команды укомплектованы – сложно сказать, кто его возьмет»
8сегодня, 10:38
«Спартак» дважды предлагал Голдобину переподписать контракт. Форвард говорил, что хочет в НХЛ, потом – что нужна больше зарплата («Mash на спорте»)
17сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Марун стал помощником тренера в «Маскегоне» из USHL. В прошлом сезоне там играл Рябкин
31 минуту назад
10 167 зрителей посетили матч «Сибири» с «Соколом» из ВХЛ в Новосибирске
1сегодня, 13:28
«Шанхай» заплатит Карееву 20 млн рублей за следующий сезон (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:40
Дедунов об обмене из СКА в «Сочи»: «Сидели на чемоданах 2,5 месяца. Пришли новые руководители, а потом появилась информация, что многие ребята не останутся»
сегодня, 12:24
Кудашов о новом контракте с Комтуа: «Был уверен, что он останется. Из НХЛ были предложения, но не такие, как ожидал Максим»
сегодня, 12:11
Епанчинцев о новичках «Сибири»: «Иностранцы приехали чуть позже, чем планировали. Доминге не попал на рейс – перепутал даты»
сегодня, 11:59
«Динамо» подпишет со Слепышевым контракт на год. Сейчас форвард на пробном соглашении (Metaratings)
сегодня, 11:45
Кудашов о здоровье Михеева: «Допуска от медицины пока нет. Идут тесты, все продолжается»
сегодня, 11:21
Серебряков о переходе из СКА в «Авангард»: «Некоторым надо поменять команду, чтобы начать показывать уровень. Когда ты железный первый номер, чувствуешь себя спокойнее»
сегодня, 10:24
Экс-защитник ЦСКА Клаэссон: «Со «Спартаком» были переговоры. Выбрал «Динамо» из-за игроков – здесь много сильных хоккеистов»
сегодня, 09:12