Кудашов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Решение областных властей. В России только «Краснодар», частично «Спартак» и «Акрон» – частные клубы»

Алексей Кудашов заявил, что в России мало частных спортивных клубов.

В это межсезонье состав участников Фонбет чемпионата КХЛ покинул «Витязь ». Клуб был расформирован из-за финансовых проблем.

– Если говорить, достаточно ли 22 клубов для КХЛ, то мы с вами можем уйти в экономические рассуждения. Все зависит от финансов.

В Америке клуб собирает совсем другие деньги за одну игру на домашнем стадионе. Мы не можем сравнивать суммы. Платежеспособность региона и людей в регионе – совершенно другая.

У нас однозначно хватит хоккеистов, чтобы открыть клубы в других местах России. Очень жаль, что такие города, как Новокузнецк, Пермь, Красноярск, не представлены в лиге. Но это уже не моя прерогатива. Это экономическая тема клубов, регионов и всей страны.

Конечно, мне обидно, что закрылся «Витязь». Столько времени клуб провел, что уже привыкли. Это была самобытная команда. Очень много ребят проходили через них.

Были времена, и когда клуб играл в плей-офф, и когда дрались, и когда плохо играли, и когда хорошо. Разные времена были. Все равно это частичка истории.

– Вам не обидно, что в Подмосковье не осталось команд?

– Губернатор Московской области давно сказал, что регион не будет содержать профессиональные клубы. Это решение областных властей. А частные клубы в стране можно пересчитать по пальцам: «Краснодар », частично «Спартак» и «Акрон », что ли.

Что здесь говорить. Если у вас есть деньги, то можете открыть команду и будет у нас команда в области, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .