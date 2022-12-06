Форвард «Колорадо» получил травму в матче с «Филадельфией».

Сегодня «Эвеланш» уступили «Флайерс» (3:5) в очередном матче регулярного чемпионата .

Нападающий ушел со льда в первом периоде с травмой верхней части тела. Он успел отметиться результативной передачей. На счету Маккиннона 34 (8+26) очка в 23 играх сезона.

Отмечается, что игрок мог получить повреждение при блокировке броска либо вследствие силового приема форварда «летчиков» Скотта Лоутона у борта.

После матча главный тренер «Эвс» не сообщил каких-либо подробностей по травме. Он лишь сказал, что игроку предстоит пройти дополнительное обследование.

Таким образом, Маккиннон – уже 11-й игрок «Колорадо», который на данный момент выбыл с травмой.