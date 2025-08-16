«Шанхай» заплатит Карееву 20 млн рублей за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Андрей Кареев заработает 20 млн рублей в «Шанхае» за следующий сезон.

Ранее 30-летний вратарь подписал контракт с китайским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Кареев получит 20 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету голкипера 22 матча за минское «Динамо» и «Витязь». Он одержал 9 побед при 92,1% отраженных бросков.