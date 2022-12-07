Маккиннон пропустит 4 недели из-за травмы верхней части тела. У «Колорадо» выбыли 11 игроков

Форвард «Колорадо» выбыл на 4 недели из-за травмы верхней части тела.

Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:5).

Нападающий ушел со льда в первом периоде. Он успел отметиться результативной передачей. На счету Маккиннона 34 (8+26) очка в 23 играх сезона.

Маккиннон – уже 11-й игрок «Колорадо», который на данный момент не играет из-за травмы.

Ранее выбыли Габриэль Ландескуг, Валерий Ничушкин, Эван Родригес, Арттури Лехконен, Даррен Хелм, Шейн Боуэрс, Джош Мэнсон, Боуэн Байрэм, Кертис Макдермид и Жан-Люк Фоуди.