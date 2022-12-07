Маккиннон пропустит 4 недели из-за травмы верхней части тела. У «Колорадо» выбыли 11 игроков

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Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон выбыл на 4 недели из-за травмы верхней части тела.

Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:5). 

Нападающий ушел со льда в первом периоде. Он успел отметиться результативной передачей. На счету Маккиннона 34 (8+26) очка в 23 играх сезона. 

Маккиннон – уже 11-й игрок «Колорадо», который на данный момент не играет из-за травмы. 

Ранее выбыли Габриэль Ландескуг, Валерий Ничушкин, Эван Родригес, Арттури Лехконен, Даррен Хелм, Шейн Боуэрс, Джош Мэнсон, Боуэн Байрэм, Кертис Макдермид и Жан-Люк Фоуди.

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