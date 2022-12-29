Ничушкин снова травмировал голеностоп: «У него были небольшие осложнения, он чувствовал, что не в лучшей форме»

снова травмировал голеностоп.

Об этом сообщил главный тренер « » .

Форвард получил травму в матче с «Нэшвиллом». Напомним, в декабре он вернулся после операции на голеностопе, перенесенной в ноябре.

«У Вала то же самое. Это все еще немного мешает ему.

У него были небольшие осложнения, и он просто чувствовал, что не в лучшей форме», – сказал Беднар.

Тренер отметил, что статус игрока – «со дня на день».