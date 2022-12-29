Ничушкин снова травмировал голеностоп: «У него были небольшие осложнения, он чувствовал, что не в лучшей форме»
Валерий Ничушкин снова травмировал голеностоп.
Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.
Форвард получил травму в матче с «Нэшвиллом». Напомним, в декабре он вернулся после операции на голеностопе, перенесенной в ноябре.
«У Вала то же самое. Это все еще немного мешает ему.
У него были небольшие осложнения, и он просто чувствовал, что не в лучшей форме», – сказал Беднар.
Тренер отметил, что статус игрока – «со дня на день».
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