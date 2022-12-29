Ничушкин снова травмировал голеностоп: «У него были небольшие осложнения, он чувствовал, что не в лучшей форме»

Теги травмы Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Джаред Беднар Хоккей

Валерий Ничушкин снова травмировал голеностоп.

Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Форвард получил травму в матче с «Нэшвиллом». Напомним, в декабре он вернулся после операции на голеностопе, перенесенной в ноябре.

«У Вала то же самое. Это все еще немного мешает ему.

У него были небольшие осложнения, и он просто чувствовал, что не в лучшей форме», – сказал Беднар.

Тренер отметил, что статус игрока – «со дня на день».

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1 комментарий

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Рик Нэш
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давай Валера, лечи уже до конца и в бой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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