Хоккейный агент о переговорах Сваймена с «Бостоном» в 2024-м: «Он переживал из-за арбитража годом ранее. Нельзя позволять гордости стать помехой – идите навстречу команде»

Хоккейный агент оценил переговоры Джереми Сваймена с «Бостоном» в 2024 году.

Тогда голкипер пропустил тренировочный лагерь «Брюинс», подписав восьмилетний договор на 66 млн долларов только в начале октября.

В прошлом сезоне он провел 58 матчей и одержал 22 победы, отражая в среднем 89,2% бросков при коэффициенте надежности 3,11.

«Я всегда буду делать то, что нужно для моего клиента, потому что работаю на него, но я также постараюсь дать ему лучший возможный совет.

Если позиции сторон не слишком далеки друг от друга, не позволяйте гордости стать помехой. Идите навстречу команде, надирайте всем задницы на льду и заставьте ее по-настоящему заплатить в следующий раз.

Сваймен все еще переживал из-за арбитража годом ранее. Я это понимаю, но все же он не был полноправным первым номером, «Брюинс » использовали это против него», – анонимно сказал один из хоккейных агентов, работающих в НХЛ.

Сваймен о новом контракте с «Бостоном»: «Парень с Аляски по-настоящему счастлив. Моя главная мотивация – Кубок Стэнли. Я верю, что мы можем его выиграть»