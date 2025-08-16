Дедунов об обмене из СКА в «Сочи»: «Сидели на чемоданах 2,5 месяца. Пришли новые руководители, а потом появилась информация, что многие ребята не останутся»

Павел Дедунов прокомментировал обмен в «Сочи» из СКА.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 51 матче за армейцев с учетом плей-офф и набрал 7 (3+4) очков.

– О вашем обмене в «Сочи» стало известно только 25 июля. Насколько это стало неожиданным для вас?

– Все межсезонье ходили слухи, так что неожиданности не было. Два с половиной месяца эта история тянулась – с семьей как будто на чемоданах сидели. В итоге все решилось, двигаемся дальше.

Это спорт: кто-то уходит, кто-то приходит, у всех свои взгляды. Принял ситуацию, назад не оглядываюсь.

– Как в целом оцениваете время, проведенное в СКА?

– Очень благодарен – и городу, и команде. За время игры в Санкт-Петербурге появилось много знакомств и в хоккее, и за его пределами. Это было крутое время, спасибо клубу за возможность жить и играть в таком городе.

– Когда сменилось руководство и тренерский штаб, вы поняли, что, скорее всего, придется уходить?

– Можно сказать и так. Сначала пришли новые руководители, осмотрелись, а потом появилась информация, что многие ребята, в том числе и я, в команде не останутся.

Сначала переживали, прикидывали варианты, а потом уже – как будет, так будет, – сказал форвард «Сочи » Павел Дедунов .