Галлан о Василевском и Шестеркине в матче «Тампа» – «Рейнджерс»: «Два лучших в мире вратаря, возможно. Оба показали выдающуюся игру»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Жерар Галлан НХЛ Андрей Василевский Игорь Шестеркин Хоккей

Жерар Галлан высказался о дуэли Андрея Василевского и Игоря Шестеркина

«Тампа» одолела «Рейнджерс» (2:1 Б) лишь в серии буллитов из 6 раундов. Василевский в основное и дополнительное время отразил 45 бросков из 46, Шестеркин – 39 из 40. 

«Очевидно, что сегодня играли два вратаря мирового уровня. Возможно, два лучших вратаря в мире. Оба показали выдающуюся игру. 

Это был хороший матч с большим количеством моментов, созданных обеими командами.

Досадно вот так проиграть в серии буллитов, но я думаю, что мы играли отлично», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка. 

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2 комментария

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ni
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Ну не как с ВК!
Сейчас походу отошли от рождественских праздников. :)
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Simbad
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Было бы круто и приятно, если бы их противостояние стало новым культовым противостоянием по примеру Руа-Бордо, только с российским отливом. Сегодня оба играли феноменально.
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