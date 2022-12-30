Галлан о Василевском и Шестеркине в матче «Тампа» – «Рейнджерс»: «Два лучших в мире вратаря, возможно. Оба показали выдающуюся игру»
Жерар Галлан высказался о дуэли Андрея Василевского и Игоря Шестеркина.
«Тампа» одолела «Рейнджерс» (2:1 Б) лишь в серии буллитов из 6 раундов. Василевский в основное и дополнительное время отразил 45 бросков из 46, Шестеркин – 39 из 40.
«Очевидно, что сегодня играли два вратаря мирового уровня. Возможно, два лучших вратаря в мире. Оба показали выдающуюся игру.
Это был хороший матч с большим количеством моментов, созданных обеими командами.
Досадно вот так проиграть в серии буллитов, но я думаю, что мы играли отлично», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.
Сейчас походу отошли от рождественских праздников. :)