Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Василевский – 2-й, Сарос – 3-й (NHL.com)

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Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» – главный претендент на «Везина Трофи» в сезоне-2022/23.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Шестеркин стал первым в голосовании, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта лиги.

Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Действующий обладатель приза набрал 63 балла при 8 первых местах.

Вторым стал Андрей Василевский из «Тампы» (44 балла, 2 первых места). Третье место занял Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32 балла, 2 первых места).

Баллы также получили Якоб Маркстрем («Калгари», 25 баллов), Тэтчер Демко («Ванкувер», 15 баллов, 1 первое место), Фредерик Андерсен («Каролина», 15 баллов), Джейк Эттинджер («Даллас», 10 баллов, 1 первое место), Сергей Бобровский («Флорида», 2 балла), Тристан Джерри («Питтсбург», 2 балла), Александр Георгиев («Колорадо», 1 балл), Дарси Кюмпер («Вашингтон», 1 балл).

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