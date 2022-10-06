Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Василевский – 2-й, Сарос – 3-й (NHL.com)
Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» – главный претендент на «Везина Трофи» в сезоне-2022/23.
Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.
Шестеркин стал первым в голосовании, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта лиги.
Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Действующий обладатель приза набрал 63 балла при 8 первых местах.
Вторым стал Андрей Василевский из «Тампы» (44 балла, 2 первых места). Третье место занял Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32 балла, 2 первых места).
Баллы также получили Якоб Маркстрем («Калгари», 25 баллов), Тэтчер Демко («Ванкувер», 15 баллов, 1 первое место), Фредерик Андерсен («Каролина», 15 баллов), Джейк Эттинджер («Даллас», 10 баллов, 1 первое место), Сергей Бобровский («Флорида», 2 балла), Тристан Джерри («Питтсбург», 2 балла), Александр Георгиев («Колорадо», 1 балл), Дарси Кюмпер («Вашингтон», 1 балл).
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