Владимир Плющев: «Василевский и Шестеркин давно зарекомендовали себя как вратари с большой буквы. Они будут снова бороться за «Везину»

поделился мнением о претендентах на приз «Везина Трофи» в новом сезоне.

«Делать выводы по первой игре нельзя. Но и Василевский, и Шестеркин себя давно зарекомендовали как вратари с большой буквы. Они входят в топ игроков , о них прекрасно говорила пресса на протяжении всех лет выступления за океаном. Поэтому реально, что эти два вратаря будут бороться за «Везину» в этом сезоне снова.

Сумеет ли еще кто-то из наших голкиперов себя показать с наилучшей стороны и претендовать на этот титул? Это вполне реально. Но еще у скандинавов и североамериканцев хорошая вратарская школа, их ребята тоже будут бороться за «Везину».

Надеюсь, что конкуренция за «Везину» будет большая, потому что это хорошо не только для мирового хоккея, но и для рейтинга каждого игрока», – сказал бывший главный тренер сборной России.