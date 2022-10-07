Крикунов о «Везине»: «У Василевского и Шестеркина обязательно будут конкуренты. В НХЛ достаточно хороших вратарей»

поделился мнением об и .

Игроки считаются претендентами на приз «Везина Трофи».

«В достаточно хороших вратарей, и у Василевского и Шестеркина обязательно будут конкуренты [в борьбе за «Везифа Трофи»].

Василевский показывает стабильный результат. Да, в прошлом году он немного расслабился, но в этом будет все в порядке. Уверен, что Василевский будет стабилен и помогать команде по полной.

Что касается Шестеркина, у него еще все впереди, вратари играют долго», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Василевский – 2-й, Сарос – 3-й (NHL.com)