Крикунов о «Везине»: «У Василевского и Шестеркина обязательно будут конкуренты. В НХЛ достаточно хороших вратарей»

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Владимир Крикунов поделился мнением об Андрее Василевском и Игоре Шестеркине.

Игроки считаются претендентами на приз «Везина Трофи».

«В НХЛ достаточно хороших вратарей, и у Василевского и Шестеркина обязательно будут конкуренты [в борьбе за «Везифа Трофи»].

Василевский показывает стабильный результат. Да, в прошлом году он немного расслабился, но в этом будет все в порядке. Уверен, что Василевский будет стабилен и помогать команде по полной.

Что касается Шестеркина, у него еще все впереди, вратари играют долго», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Василевский – 2-й, Сарос – 3-й (NHL.com)

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