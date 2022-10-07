Крикунов о «Везине»: «У Василевского и Шестеркина обязательно будут конкуренты. В НХЛ достаточно хороших вратарей»
Владимир Крикунов поделился мнением об Андрее Василевском и Игоре Шестеркине.
Игроки считаются претендентами на приз «Везина Трофи».
«В НХЛ достаточно хороших вратарей, и у Василевского и Шестеркина обязательно будут конкуренты [в борьбе за «Везифа Трофи»].
Василевский показывает стабильный результат. Да, в прошлом году он немного расслабился, но в этом будет все в порядке. Уверен, что Василевский будет стабилен и помогать команде по полной.
Что касается Шестеркина, у него еще все впереди, вратари играют долго», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Василевский – 2-й, Сарос – 3-й (NHL.com)
Комментарии