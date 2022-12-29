Третьяк о матче ЦСКА – СКА: «Игра была красивой, интересной, боевой и новогодней. Такую болельщики любят»

прокомментировал победу ЦСКА в матче против СКА (3:1).

«Игра была красивой, интересной, боевой и новогодней, такую болельщики любят. Нападение у СКА было неплохое, а защита сыграла слабенько, а у ЦСКА нападение было получше.

В ситуации с третьим голом ЦСКА была ошибка защитника – он не имеет право так ошибаться. Игра была равна, но у ЦСКА больше моментов было: в первом периоде три момента не реализовали. Вратарь у ЦСКА также хорошо сыграл», – сказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета .