Третьяк о матче ЦСКА – СКА: «Игра была красивой, интересной, боевой и новогодней. Такую болельщики любят»

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Владислав Третьяк прокомментировал победу ЦСКА в матче против СКА (3:1).

«Игра была красивой, интересной, боевой и новогодней, такую болельщики любят. Нападение у СКА было неплохое, а защита сыграла слабенько, а у ЦСКА нападение было получше.

В ситуации с третьим голом ЦСКА была ошибка защитника – он не имеет право так ошибаться. Игра была равна, но у ЦСКА больше моментов было: в первом периоде три момента не реализовали. Вратарь у ЦСКА также хорошо сыграл», – сказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА.

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