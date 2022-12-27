Третьяк о популярности хоккея в России: «Фиксируем рост интереса»

Владислав Третьяк высказался о популярности хоккея в России.

– Популярность хоккея в стране растет?

– Мы фиксируем рост интереса. Причем к самым разным соревнованиям. Например, детско-юношеские турниры. ФХР запустила новый портал, где об этих матчах рассказывается «по-взрослому». Матч-центры, фото, видео, комментарии участников. Так вот, трансляции игр собирают аудиторию в десятки тысяч человек, посещаемость сайта – более 200 тысяч в первый месяц работы. Рад, что детско-юношеский хоккей так интересен соотечественникам

В 2022-м много сделано и для развития инновационного формата – хоккея «3 на 3». Это новый для нашей страны вид спорта. Но ФХР провела уже и чемпионат, и первый в истории международный турнир по этой игре. Советую болельщикам обратить на него внимание. Матчи очень зрелищные. А, главное – непредсказуемые.

Следить за хоккеем «3 на 3» интересно, всегда пытаешься угадать, что произойдет в следующий момент, чем закончится встреча. Включите трансляцию – не пожалеете! – заявил президент ФХР.