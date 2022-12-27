Третьяк о популярности хоккея в России: «Фиксируем рост интереса»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк КХЛ детский хоккей Хоккей 3х3 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о популярности хоккея в России.

– Популярность хоккея в стране растет?

– Мы фиксируем рост интереса. Причем к самым разным соревнованиям. Например, детско-юношеские турниры. ФХР запустила новый портал, где об этих матчах рассказывается «по-взрослому». Матч-центры, фото, видео, комментарии участников. Так вот, трансляции игр собирают аудиторию в десятки тысяч человек, посещаемость сайта – более 200 тысяч в первый месяц работы. Рад, что детско-юношеский хоккей так интересен соотечественникам

В 2022-м много сделано и для развития инновационного формата – хоккея «3 на 3». Это новый для нашей страны вид спорта. Но ФХР провела уже и чемпионат, и первый в истории международный турнир по этой игре. Советую болельщикам обратить на него внимание. Матчи очень зрелищные. А, главное – непредсказуемые.

Следить за хоккеем «3 на 3» интересно, всегда пытаешься угадать, что произойдет в следующий момент, чем закончится встреча. Включите трансляцию – не пожалеете! – заявил президент ФХР.

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10 комментариев

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Андрей Кокотунов
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Раньше кто не следил за КХЛ мог иногда посматривать евротуры и ЧМ. КХЛ через интернет . сейчас этого всего нет . откуда повышение интереса. Смотрят те кто именно любит хоккей, а кто как иногда посмотреть и поболеть ограничены в просмотре.
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Максим Толкачев
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Ответ Великий Алонсо
Хоккей в России непопулярен. Вот над биатлоном все смеются на спортсе, а рейтинги у него в несколько раз выше чем у КХЛ, делайте выводы.
Хоккей непопулярен? Душит смех, чснслово
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Великий Алонсо
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Хоккей в России непопулярен. Вот над биатлоном все смеются на спортсе, а рейтинги у него в несколько раз выше чем у КХЛ, делайте выводы.
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Кеша
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Ответ vdvbill.e1.ru
Недавно видел баскетбол один на один
Ну , что же и такое бывает ))
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Петр Распутин
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стонкс?
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лукавить - вот и вся его работа
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vdvbill.e1.ru
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Ответ Кеша
Три на три . Потом можно два на два . С традиционным хоккеем нет ничего общего по накалу и динамике . Хотя , возможно , кому то и интересно , как стритбаскет.
Недавно видел баскетбол один на один
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Дмитрий9779
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Уровень КХЛ упал,вот и вся ваша работа.
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Кукич
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Фиксируем рост маразма
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Кеша
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Три на три . Потом можно два на два . С традиционным хоккеем нет ничего общего по накалу и динамике . Хотя , возможно , кому то и интересно , как стритбаскет.
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