Владислав Третьяк: «Билялетдинов – профессионал высочайшего уровня. К плей-офф «Ак Барс» подойдет в другом состоянии»
Владислав Третьяк отреагировал на возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост тренера «Ак Барса».
67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона.
«Он профессионал высочайшего уровня, один из лучших наших тренеров. Я всегда с уважением отношусь к нему, знаю его тренерские качества.
Он серьезно, профессионально подходит к своему делу, и если он захотел вернуться, то будет так же относиться к этой работе.
Думаю, что к плей-офф команда подойдет в другом состоянии», – сказал президент Федерации хоккея России.
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