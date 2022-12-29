Владислав Третьяк: «Билялетдинов – профессионал высочайшего уровня. К плей-офф «Ак Барс» подойдет в другом состоянии»

Теги Ак Барс ФХР Зинэтула Билялетдинов Владислав Третьяк КХЛ ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк отреагировал на возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост тренера «Ак Барса».

67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона. 

«Он профессионал высочайшего уровня, один из лучших наших тренеров. Я всегда с уважением отношусь к нему, знаю его тренерские качества.

Он серьезно, профессионально подходит к своему делу, и если он захотел вернуться, то будет так же относиться к этой работе.

Думаю, что к плей-офф команда подойдет в другом состоянии», – сказал президент Федерации хоккея России.

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2 комментария

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вперёд спартак
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У Билла 2 месяца, слишком мало чтобы всё исправить
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Кеша
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Что правда , то правда ! Выдающийся защитник и тренер . Многолетние партнеры по сборной . Билялетдинов , правда, мало говорит. Предпочитает все делать молча , скромно, в медийное пространство не лезет . Настоящий полковник !
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