Владислав Третьяк: «Билялетдинов – профессионал высочайшего уровня. К плей-офф «Ак Барс» подойдет в другом состоянии»

отреагировал на возвращение на пост тренера « ».

67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона.

«Он профессионал высочайшего уровня, один из лучших наших тренеров. Я всегда с уважением отношусь к нему, знаю его тренерские качества.

Он серьезно, профессионально подходит к своему делу, и если он захотел вернуться, то будет так же относиться к этой работе.

Думаю, что к плей-офф команда подойдет в другом состоянии», – сказал президент Федерации хоккея России.