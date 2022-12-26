Третьяк о лимите: «Импортозамещение – актуальный тренд. Государство тратит серьезные деньги на хоккей, пусть зарплаты достаются отечественным игрокам»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Политика деньги Хоккей

Владислав Третьяк высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ

– Как изменится наш любимый вид спорта в 2023-м?

– Уверен, что к лучшему. В стране открываются постоянно новые катки, у людей появляется больше возможностей поиграть в хоккей. Растет и качество профессиональных соревнований.

Убежден, что чемпионату России будут полезны предстоящие изменения. Начиная с сезона-2023/24 ужесточится лимит, клубы смогут заявлять всего трех иностранцев. От этого выиграют молодые русские ребята. Появятся десятки новых рабочих мест, возможности пробиться на элитный уровень. В чемпионате зажгутся новые звездочки.

Импортозамещение – актуальный тренд. И в нашей сфере оно тоже очень актуально. Уж если государство тратит серьезные деньги на хоккей – так пусть зарплаты, хорошие контракты достаются отечественным спортсменам. Это и поддержка своих кадров. И повышение мотивации – каждый юниор знает, что у него теперь больше карьерных лифтов, больше шансов заиграть на высшем уровне и стать профессионалом.

Хочу пожелать всем хоккейным болельщикам и всем соотечественникам: будьте здоровы в Новом году, будьте счастливы. Пусть вам сопутствует удача, пусть благополучие растет, а праздничные эмоции сопровождают на протяжении всего года! Любите хоккей и занимайтесь спортом! – заявил президент ФХР.

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4 комментария

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Maksmen1995
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Как обычно , подмена понятий и лицемерие...
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lubcha
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Дмитрий9779
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Играть должны лучшие,а искусственно созданные преференции паспортистам к хорошему не приведут.
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Алексей Кузнецов
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А может лучше зарплаты достанутся тем, кто показывает себя отлично на площадке, кто готов грызть лёд ради результата?
Ну да, тогда наших мало же будет.
Непорядок по мнению Третьяка.
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