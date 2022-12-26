Третьяк о лимите: «Импортозамещение – актуальный тренд. Государство тратит серьезные деньги на хоккей, пусть зарплаты достаются отечественным игрокам»

высказался об ужесточении лимита на легионеров в .

– Как изменится наш любимый вид спорта в 2023-м?

– Уверен, что к лучшему. В стране открываются постоянно новые катки, у людей появляется больше возможностей поиграть в хоккей. Растет и качество профессиональных соревнований.

Убежден, что чемпионату России будут полезны предстоящие изменения. Начиная с сезона-2023/24 ужесточится лимит, клубы смогут заявлять всего трех иностранцев. От этого выиграют молодые русские ребята. Появятся десятки новых рабочих мест, возможности пробиться на элитный уровень. В чемпионате зажгутся новые звездочки.

Импортозамещение – актуальный тренд. И в нашей сфере оно тоже очень актуально. Уж если государство тратит серьезные деньги на хоккей – так пусть зарплаты, хорошие контракты достаются отечественным спортсменам. Это и поддержка своих кадров. И повышение мотивации – каждый юниор знает, что у него теперь больше карьерных лифтов, больше шансов заиграть на высшем уровне и стать профессионалом.

Хочу пожелать всем хоккейным болельщикам и всем соотечественникам: будьте здоровы в Новом году, будьте счастливы. Пусть вам сопутствует удача, пусть благополучие растет, а праздничные эмоции сопровождают на протяжении всего года! Любите хоккей и занимайтесь спортом! – заявил президент .