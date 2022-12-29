Кожевников о Мичкове: «Прочитал о назойливом контроле юниора со стороны отца. Если так, то наш вундеркинд сильно рискует»

Теги Илья Ковальчук Александр Овечкин КХЛ Александр Кожевников Сочи Матвей Мичков Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.

– Мое мнение: год-два назад Мичков смотрелся интереснее и играл увереннее. Да, в каких-то эпизодах вчера [в матче с « Нефтехимиком»] вновь просматривался талант, но в таком возрасте у тебя должны гореть глаза и ты обязан, несмотря на все неизбежные ошибки, прибавлять в каждом матче.

Всегда с огромной симпатией отношусь к молодым и стараюсь их поддерживать. Особенно если речь идет о больших талантах, к которым, несомненно, относится Мичков. Но нужно правильно расставлять ориентиры. И, как мне кажется, юный форвард «Сочи» здесь обязан к нам, ветеранам, которые кое-что выиграли на мировой арене, прислушаться.

– Что хотели бы Матвею сказать?

– Прекрасно знаю о том, что, например, Александр Овечкин или Илья Ковальчук в 17-18 лет горели на льду, как отпахивали в своих предсезонках и отпусках. Рядом с ними не было никакого сюсюканья, даже ветераны их воспринимали как мужичков – и все эти моменты только объединяли команду 

Наверное, именно поэтому эти парни выросли в звезд мирового хоккея, а за рекордами Овечкина сегодня следит весь мир, что является лучшей пропагандой России. Родители Овечкина – спортсмены, мама – олимпийская чемпионка. Но они всегда были на дистанции от своего сына, как, кстати, и родители Ковальчука. Переживали, помогали, но смотрели со стороны, как их дети выплывают.

– В случае с Мичковым, судя по прессе, – не так?

– В интернете я прочитал о назойливом контроле юниора со стороны отца, который уже чуть ли не в команде. Честно говоря, сначала не поверил, все-таки иногда у нас заметки в прессе нужно делить на десять.

А потом у знакомых уточнил – и оказалось, что многое является правдой. Если так, то наш вундеркинд сильно рискует. Он должен понять разницу – есть папа Овечкина, но есть и папа Кабанова, который в свое время приложил руку к тому, что его талантливый сын в хоккее так и не состоялся. 

Пока не поздно, Мичков обязан учесть этот фактор. Современные родители могут быть помощниками, а могут быть и вредителями. И мне кажется, вторых у нас становится все больше, а первых – все меньше... – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Матвей Мичков: «Папа – мой личный тренер, по сути. У нас с ним общие цели»

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7 комментариев

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alklimov2018
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Ух ты... Кожевников может иногда здраво мыслить.
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Виталий Голицын
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А есть папа Неймара.
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Двойка Бубнова
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Ответ AlexPro2015
Он, кстати, в Дании давно уже играет, у него там все хорошо и не парится вообще о несложившейся карьере звезды
Это он так говорит, приходится довольствоваться малым
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цэсемьэр
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посмотрел недавно интервью Ковальчука и Фёдорова в гостях у Фетисова, там ребята очень красочно описывают период их перехода из юношеского хоккея во взрослый.
только работа, уважение к старшим товарищам и безумное желание играть в хоккей.
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AlexPro2015
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Ответ Кукич
Вспоминается Кирюха Кабанов
Он, кстати, в Дании давно уже играет, у него там все хорошо и не парится вообще о несложившейся карьере звезды
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TimGI86
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У Овечкина семья принимала активное участие в его становлении. Кому как не к отцу или маме может довериться молодой хоккеист?
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Кукич
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