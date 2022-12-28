Матвей Мичков: «Папа – мой личный тренер, по сути. У нас с ним общие цели»

рассказал, как отец помогает ему совершенствоваться в хоккее.

– Ты переехал в Сочи один или с семьей?

– В Сочи со мной поехала моя семья. Папа всю жизнь, с первых шагов на льду, был рядом. Он, по сути, мой личный тренер. Всегда подсказывает, наблюдает, поддерживает меня.

– Вы в таком режиме с отцом и раньше работали?

– Да. Разница только в том, что в «Локомотиве» он на лед выходил и тренировал других ребят.

– Такой формат взаимоотношений с отцом – больше его инициатива или твое желание?

– Это обоюдное решение. У нас с отцом общие цели, – сказал нападающий системы , находящийся в аренде в «Сочи».