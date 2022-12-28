Матвей Мичков: «Папа – мой личный тренер, по сути. У нас с ним общие цели»

Теги СКА КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков рассказал, как отец помогает ему совершенствоваться в хоккее. 

– Ты переехал в Сочи один или с семьей?

– В Сочи со мной поехала моя семья. Папа всю жизнь, с первых шагов на льду, был рядом. Он, по сути, мой личный тренер. Всегда подсказывает, наблюдает, поддерживает меня.

– Вы в таком режиме с отцом и раньше работали?

– Да. Разница только в том, что в «Локомотиве» он на лед выходил и тренировал других ребят.

– Такой формат взаимоотношений с отцом – больше его инициатива или твое желание?

– Это обоюдное решение. У нас с отцом общие цели, – сказал нападающий системы СКА, находящийся в аренде в «Сочи». 

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8 комментариев

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Кеша
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Ответ prus_3
Если папа проживет жизнь ради ребенка, тот ему может этого и не простить. Это долгий разговор.
Что может не простить? Мичкову 18 лет и, на мой взгляд, сын в полной гармонии с отцом . Как минимум по его словам . Но чужая душа - потемки . Я не специалист человеческих душ . К счастью .
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prus_3
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Ответ Кеша
Я ничего не знаю про него . У меня, к сожалению, не было возможности заниматься детьми, как отец Мичкова . А что такое прожить достойно , на Ваш взгляд ? Мне кажется , что воспитать достойным человеком своего ребёнка -это тоже достойная жизнь . Жизнь дается один раз . И я не буду оригинален , приведя цитату Николая Островского: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Если папа проживет жизнь ради ребенка, тот ему может этого и не простить. Это долгий разговор.
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Кеша
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Ответ prus_3
"Друг мой, Аркадий, не говори красиво". Отцу бы свою жизнь хорошо прожить достойно. Алтарь...
Я ничего не знаю про него . У меня, к сожалению, не было возможности заниматься детьми, как отец Мичкова . А что такое прожить достойно , на Ваш взгляд ? Мне кажется , что воспитать достойным человеком своего ребёнка -это тоже достойная жизнь . Жизнь дается один раз . И я не буду оригинален , приведя цитату Николая Островского: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
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prus_3
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Ответ Кеша
Перед отцом можно , только, снять шляпу . Положить свою жизнь , свои мысли и душу на алтарь победы , на алтарь развития своего сына , как спортсмена - не каждому дано . Хотим то мы все для своих детей самого лучшего , но не каждый из нас может, к сожалению .
"Друг мой, Аркадий, не говори красиво". Отцу бы свою жизнь хорошо прожить достойно. Алтарь...
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Rodgeras
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Как бы папакабанова2 не получилось. Дайте парню просто играть!
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Кеша
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Перед отцом можно , только, снять шляпу . Положить свою жизнь , свои мысли и душу на алтарь победы , на алтарь развития своего сына , как спортсмена - не каждому дано . Хотим то мы все для своих детей самого лучшего , но не каждый из нас может, к сожалению .
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цэсемьэр
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как-то не получилось у твоего личного тренера обеспечить выполнение требований главы тренерского штаба этим летом.
на драфт тоже парой будете выходить?
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Adeen
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Очень много Матвея, в последнее время.
Слишком.
Дайте ему отдохнуть.
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