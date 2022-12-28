Мичков о хите Емелина: «Стараюсь из всего извлечь уроки, быть умнее. Понял, как играть не надо»

рассказал, чему научился после эпизода с хитом Алексея Емелина.

Напомним, 4 августа форвард получил травму в матче Sochi Hockey Open, в котором сборная России U25 играла с минским «Динамо» (3:5).

– Чему научил силовой прием , который ты пропустил на предсезонке?

– Это был игровой момент. Нужно быть ко всему готовым. Ну да, так получилось. Двигаемся дальше.

Травма – это всегда неприятно, но я стараюсь из всего извлечь уроки. Понял, как играть не надо. Стараюсь улучшать все свои навыки, быть умнее, – сказал нападающий « ».