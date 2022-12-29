Федоров о 3:1 со СКА: «ЦСКА собрался в 3-м периоде и переломил ход матча»

Главный тренер подвел итоги матча со СКА (3:1).

— Через многое мы сегодня прошли, нашли силы, возможность, характер в третьем периоде. Не все качественные моменты из первых двух периодов мы реализовали, тем не менее мы были в игре, играли чуть лучше в плане распоряжения шайбой из под давления.

Но трудности нам соперник сегодня, конечно, создал. Мы получили хороший опыт, посмотрели новых ребят. Удалось в третьем периоде собраться и переломить ход матча.

— Насколько поражение в Питере стало отправной точкой, чтобы оттолкнуться и пойти вперед?

— Не хотелось бы возвращаться к тем временам. В том матче у нас действительно все падало из рук. Мы разобрали тот матч, объяснили, что так начинать нельзя, но с первым периодом мы все еще боремся.

Сегодня начало было чуть получше, соперник посвежее, побыстрее. Тем не менее мы опять первыми создали качественные моменты. Сегодня пропустили первыми, не сработали наши нападающие на линии броска, но тем не менее это все опыт, каким бы он ни был. И мы обязаны его пройти, проанализировать, сделать выводы и направить ребят на определенную работу.

Все решается чуть позже, во втором сегменте чемпионата. Нам удалось показать, почему мы проиграли, что для нас будет работать, нам удалось показать сильные стороны нашей игры. Каждый матч меняет соперника, но нам удалось создать сегмент, который необходим в каждом матче: три зоны с шайбой, три зоны без шайбы. Парни понимают, что надо делать, но не всегда получается, это факт. Я рад, что сегодня первый период был более успешный за последнюю серию игр, – сказал .