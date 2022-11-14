Ротенберг, Федоров, Воробьев и Козлов – главные тренеры команд на Матче звезд КХЛ

Теги Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА СКА Илья Воробьев Виктор Козлов Сергей Федоров КХЛ Матч звезд КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

КХЛ объявила главных тренеров на Матч звезд.

Главным тренером команды дивизиона Боброва станет Роман Ротенберг (СКА). В текущем сезоне КХЛ питерцы выиграли 25 из 30 матчей и идут на первом месте в Западной конференции.

Главным тренером команды дивизиона Тарасова станет Сергей Федоров (ЦСКА). В этом сезоне московский клуб занимает второе место в Западной конференции.

Главным тренером команды дивизиона Харламова станет Илья Воробьев («Металлург»). В нынешнем сезоне магнитогорцы занимают третье место в таблице Восточной конференции.

Главным тренером команды дивизиона Чернышева станет Виктор Козлов («Салават Юлаев»). В текущем сезоне уфимцы идут на втором месте в Восточной конференции.

Матч звезд КХЛ пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные