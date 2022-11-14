Ротенберг, Федоров, Воробьев и Козлов – главные тренеры команд на Матче звезд КХЛ
КХЛ объявила главных тренеров на Матч звезд.
Главным тренером команды дивизиона Боброва станет Роман Ротенберг (СКА). В текущем сезоне КХЛ питерцы выиграли 25 из 30 матчей и идут на первом месте в Западной конференции.
Главным тренером команды дивизиона Тарасова станет Сергей Федоров (ЦСКА). В этом сезоне московский клуб занимает второе место в Западной конференции.
Главным тренером команды дивизиона Харламова станет Илья Воробьев («Металлург»). В нынешнем сезоне магнитогорцы занимают третье место в таблице Восточной конференции.
Главным тренером команды дивизиона Чернышева станет Виктор Козлов («Салават Юлаев»). В текущем сезоне уфимцы идут на втором месте в Восточной конференции.
Матч звезд КХЛ пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.
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