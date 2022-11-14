Ротенберг, Федоров, Воробьев и Козлов – главные тренеры команд на Матче звезд КХЛ

объявила главных тренеров на .

Главным тренером команды дивизиона Боброва станет (СКА). В текущем сезоне КХЛ питерцы выиграли 25 из 30 матчей и идут на первом месте в Западной конференции.

Главным тренером команды дивизиона Тарасова станет ( ). В этом сезоне московский клуб занимает второе место в Западной конференции.

Главным тренером команды дивизиона Харламова станет ( ). В нынешнем сезоне магнитогорцы занимают третье место в таблице Восточной конференции.

Главным тренером команды дивизиона Чернышева станет ( ). В текущем сезоне уфимцы идут на втором месте в Восточной конференции.

Матч звезд КХЛ пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.