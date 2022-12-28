Генменеджер «Динамо»: «Тихий дедлайн может нам подарить одну из самых бодрых концовок регулярки»

Генеральный менеджер « » назвал причины затишья в дедлайн .

Бело-голубые провели этот срок без сделок.

– Алексей Николаевич, нынешний дедлайн называют одним из самых скучных за последние несколько лет. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Прежде чем рассуждать о причинах такого дедлайна, хочу сказать, что лично я не удивлен таким развитием событий. Впервые в чемпионате мы обходимся без пауз и проводим 68 матчей. Это новая ситуация как для игроков, так и для клубов и менеджеров.

Главная причина отсутствия шквала переходов и громких обменов – нежелание клубов рисковать. Неизвестно, какая травматичность будет дальше, неизвестно, кто из игроков адаптируется к такому ритму, а кто, наоборот, его не выдержит. К тому же, практически все клубы КХЛ сохраняют шансы на плей-офф и не собираются выбрасывать белый флаг.

Тихий дедлайн может нам подарить одну из самых бодрых концовок регулярки на финише. Также зачастую клубы старались подписать легионеров, но сейчас качественных иностранцев на рынке нет. Сейчас уклон идет на переподписание игроков, которые могут выйти на рынок ближайшим летом, – сказал Сопин.