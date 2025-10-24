Ливо не сыграет против «Сибири» по решению Гру. Лучший бомбардир «Трактора» прилетел в Новосибирск, но не выйдет на игру («Матч ТВ»)

Бенуа Гру вывел Джоша Ливо из состава «Трактора» перед матчем с «Сибирью».

Как сообщает «Матч ТВ », 32‑летний форвард прилетел вместе с командой в Новосибирск, но не выйдет на матч против «Сибири» в субботу.

Джош Ливо лидирует в списке бомбардиров «Трактора » с 21 (7+14) очком в 17 матчах в сезона.

«Он завтра не играет по решению тренера Бенуа Гру. Травмы никакой нет у Ливо. В последних двух матчах Джошуа проводил больше 20 минут. Возможно, ему решили дать отдохнуть. Или воспитательная мера.

Он сейчас в Новосибирске, ходил на ужин с [игроками «Сибири »] Скоттом Уилсоном и Луи Доминге . Сам Джош не понимает, почему с ним так поступили. Но играть он завтра не будет», – сообщил телеканалу источник, близкий к ситуации.

Команда под руководством Бенуа Гру проиграла 3 из 4 последних матчей. С 20 очками в 19 играх челябинцы идут на 6-м месте в Восточной конференции.