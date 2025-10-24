Ливо не сыграет против «Сибири» по решению Гру. Лучший бомбардир «Трактора» прилетел в Новосибирск, но не выйдет на игру («Матч ТВ»)
Как сообщает «Матч ТВ», 32‑летний форвард прилетел вместе с командой в Новосибирск, но не выйдет на матч против «Сибири» в субботу.
Джош Ливо лидирует в списке бомбардиров «Трактора» с 21 (7+14) очком в 17 матчах в сезона.
«Он завтра не играет по решению тренера Бенуа Гру. Травмы никакой нет у Ливо. В последних двух матчах Джошуа проводил больше 20 минут. Возможно, ему решили дать отдохнуть. Или воспитательная мера.
Он сейчас в Новосибирске, ходил на ужин с [игроками «Сибири»] Скоттом Уилсоном и Луи Доминге. Сам Джош не понимает, почему с ним так поступили. Но играть он завтра не будет», – сообщил телеканалу источник, близкий к ситуации.
Команда под руководством Бенуа Гру проиграла 3 из 4 последних матчей. С 20 очками в 19 играх челябинцы идут на 6-м месте в Восточной конференции.