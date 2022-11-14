«Динамо» достигло новой договоренности с Шипачевым о погашении задолженности

Теги Ак Барс Алексей Сопин КХЛ Вадим Шипачев Динамо ТАСС Хоккей

«Динамо» и Вадим Шипачев достигли нового соглашения о погашении задолженности перед игроком.

«Да, «Динамо» достигло с Шипачевым нового соглашения о погашении задолженности», – сообщил генеральный менеджер московского клуба Алексей Сопин.

В конце августа Сопин сообщил, что с хоккеистом было подписано соглашение, позволяющее оттянуть выплату задолженности на более поздний срок.

В минувшем межсезонье «Динамо» обменяло Шипачева в «Ак Барс».

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