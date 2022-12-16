Генменеджер «Динамо»: «Сушко перестал проходить в состав. Обмен в «Сибирь» – хорошее решение для всех сторон»
Генеральный менеджер «Динамо» прокомментировал обмен Максима Сушко в «Сибирь».
«Обмен Максима Сушко в «Сибирь» – хорошее решение для всех сторон.
После того, как ряд игроков нашей команды вернулись в строй, Максим перестал проходить в состав. Мы получили неплохое предложение от команды из Восточной конференции и совместно с тренерским штабом приняли его.
В возрасте Максима самое важное – это игровая практика и прогресс. Желаем удачи хоккеисту в новой команде», – сказал Алексей Сопин.
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