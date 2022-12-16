Генменеджер «Динамо»: «Сушко перестал проходить в состав. Обмен в «Сибирь» – хорошее решение для всех сторон»

Теги Сибирь переходы Алексей Сопин КХЛ Динамо Максим Сушко Хоккей

Генеральный менеджер «Динамо» прокомментировал обмен Максима Сушко в «Сибирь».

«Обмен Максима Сушко в «Сибирь» – хорошее решение для всех сторон.

После того, как ряд игроков нашей команды вернулись в строй, Максим перестал проходить в состав. Мы получили неплохое предложение от команды из Восточной конференции и совместно с тренерским штабом приняли его.

В возрасте Максима самое важное – это игровая практика и прогресс. Желаем удачи хоккеисту в новой команде», – сказал Алексей Сопин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные