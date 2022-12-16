Генеральный менеджер « » прокомментировал обмен Максима Сушко в « ».

«Обмен Максима Сушко в «Сибирь» – хорошее решение для всех сторон.

После того, как ряд игроков нашей команды вернулись в строй, Максим перестал проходить в состав. Мы получили неплохое предложение от команды из Восточной конференции и совместно с тренерским штабом приняли его.

В возрасте Максима самое важное – это игровая практика и прогресс. Желаем удачи хоккеисту в новой команде», – сказал .