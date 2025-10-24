Вайсфельд о кризисе «Трактора»: «Там какие-то ментальные проблемы, кажется. Состав сильный. Я не вижу системных проблем, просто сейчас играют не очень хорошо»

Леонид Вайсфельд высказался о выступлении «Трактора» в сезоне-2025/26.

Команда под руководством Бенуа Гру проиграла 3 из 4 последних матчей. С 20 очками в 19 играх челябинцы идут на 6-м месте в Восточной конференции.

– «Трактор» совершенно не похож на себя образца прошлого сезона. С чем связан такой кризис?

– Не знаю, с чем связан этот кризис, могу только предположить. Мне кажется, там какие-то ментальные проблемы. Может быть, они после выхода в финал в прошлом году думали, что в этом все так легко будет.

Но, во-первых, у них команда не то чтобы слабая – она не такая сильная, как в прошлом сезоне. Во-вторых, на них настраиваются совсем по-другому. Соперники выходят играть с ними как с финалистами Кубка Гагарина. И это тоже вполне себе сложности для «Трактора».

Но мне почему-то кажется, что они из этой ситуации выкарабкаются. Там все равно команда сильная. Она, может быть, не такая сильная, как в прошлом году, но все равно сильная.

– То есть сейчас команде может помочь только время?

– Они сами разберутся, что им может помочь. В «Тракторе» же люди не глупее нас.

Другой вопрос в том, что я не вижу каких-то системных проблем. Просто сейчас играют не очень хорошо. Но состав все равно сильный, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.