Плющев об отстранении Дронова: «Он бежал к шайбе. Судья находился у него на курсе, занял неправильную позицию. Если все арбитры будут стоять на движении игроков, что получится?»

Владимир Плющев высказался о дисквалификации Григория Дронова.

Защитник «Трактора » был оштрафован и отстранен на пять матчей за толчок судьи.

Инцидент произошел в матче против «Автомобилиста» (3:5). Защитник челябинцев ехал к шайбе, которую соперник выбрасывал из зоны. Возле синей линии «Автомобилиста» арбитр случайно перекрыл ему путь. Дронов не ушел от столкновения и толкнул судью в спину, тот упал на лед. После этого Дронов получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Он бежал к шайбе в игровом моменте, а судья находился у него на курсе. В первую очередь судья занял неправильную позицию. Это раз. Если он настолько сильно его оттолкнул, наверное, переборщил. Но когда в игровом моменте хоккеист владеет шайбой, он преодолевает любые препятствия. Это однозначно.

Наказание по существу, грубо говоря, неправильное. За одно и то же нарушение нельзя дважды наказывать. Его, насколько я понял, дисквалифицировали на несколько игр и еще (наказали) денежным штрафом.

Пусть те, кто вынес это решение, обратятся к господину (Алексею) Морозову , который является руководителем КХЛ . Как мне известно, у него высшее юридическое образование. Он между играми за Казань оканчивал Казанский университет с юридическим факультетом.

Дважды за одно и то же нарушение не наказывают игрока. Надо было выбрать: или дисквалификацию, или денежный штраф. А в общем-то, это в соответствии с неприкасаемостью судей. Поэтому, наверное, какое-то решение должно было бы быть.

Хотя, еще раз говорю, есть вопросы, надо просматривать. Если будут все судьи стоять на движении игроков, то что получится? Это значит, что они были на стороне кого-то, в интересах кого-то стояли. Как раньше было иногда, когда судьи конечком подыгрывали шайбу и тому подобное. Но судей за это не наказывают», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.